Она совершенна: Кайли Дженнер показала роскошное тело в пикантном комбинезоне

Кайли Дженнер, которая надолго пропала из сети, вновь вернулась к своим поклонникам. Звезда показала очередное фото в стильном аутфите, как в старые добрые времена. Она позирует, сидя прямо на земле, в эффектном облегающем комбинезоне. Дополнили образ знаменитой красавицы трехцветные кроссовки в тон наряду. Волосы Кайли распустила по плечам, а макияж сделала в натуральных оттенках. Выглядит самая юная миллиардерша в мире отлично, что поспешили отметить ее многочисленные подписчики. Сама Дженнер добавила к столь посту весьма трогательное послание для фолловеров: «Посылаю мою любовь и молитвы. И надеюсь, что все скоро закончится», – написала она.

Новый образ девушки (фото: instagram.com/kyliejenner)

В сториз бизнесвумен продемонстрировала новый бокс, в который вошли тени, помады, накладные ресницы, спонжи для макияжа, а также другие незаменимые вещи в арсенале каждой красавицы. Обзор продукции Кайли делает в соблазнительном красном купальнике, который оголил пышную грудь 22-летней бизнесвумен. В коротком ролике звезда также показала, чем занимается на досуге – она отправилась загорать к бассейну.

Напомним, Кайли Дженнер проводит карантин вместе со своей 2-летней дочерью Сторми. По словам знаменитой мамы, она довольна возможностью побыть с малышкой и использует ее по полной. Как и все, они выпекают десерты, смотрят фильмы, занимаются простыми домашними делами и просто общаются. Но, с другой стороны, Кайли признается, что очень скучает по вечеринкам и тусовкам. Не говоря уже о том, как она мечтает увидеться наконец с сестрами, чтобы отметить вместе все праздники, которые они пропустили по причине самоизоляции.

Кайли дома (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тем временем, бизнес сестер процветает. Все они продолжают выпускать линии собственных брендов, радуя поклонников стильными съемками и новинками. Также они стараются часть средств пустить на пожертвование тем, кто пострадал от коронавируса.