Она совершенна: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в откровенном бикини

Алессандра Амбросио – большая любительница откровенных фото в купальниках – показала новое из них. Девушка опубликовала очередной жаркий кадр в бикини из линии собственного бренда GAL Floripa. На снимке девушка лежит на пляже, на фоне бескрайнего океана. Золотистый загар, точеные руки, пышная грудь, волосы, развевающиеся на ветру… Выглядит Алессандра обворожительно. Что тут же поспешили отметить ее подписчики. Сама девушка таким экзотичным фото решила не только в который раз прорекламировать свою марку, но и поднять всем настроение. «Отправляю всем любовь, позитив, силы и здоровье», – написала она.

Новое фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В последнее время Амбросио часто делает акцент на позитивных посланиях. Так, на днях она представила несколько кадров из летней рекламной кампании бренда. В нем, как обычно, приняла участие она сама, а также другие основательницы GAL Floripa. Видео без особого сюжета – девушки просто кружатся и веселятся на фоне воды, демонстрируя свои роскошные тела и новинки купальников – она подписала романтично, снабдив послание особым глубоким смыслом.

Алессандра с коллегами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«В мире, где все кажется конечным, трудно по-настоящему понять бесконечность. В мире, где каждый человек, кажется, отделен от любого другого человека, места и вещи, может быть так сложно испытать Единство и Единство всей жизни. Все едино. Только Единство бесконечно. AS #ASTRALstyle #INFINITY», – написала Алессандра. А после добавила: «Давайте делиться и распространять виртуальную любовь, мир нуждается в нас. Время пришло, богини! Давайте заботиться о наших сестрах и укреплять друг друга».

Алессандра сама рекламирует свой бренд (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессандра проводит карантин в компании своих детей – 11-летней Ани Луизы и 7-летнего Ноа. Также в сториз знаменитой бразильской модели часто фигурирует ее бойфренд – итальянский бизнесмен и основатель собственного бренда одежды Николо Одди. Занятия в самоизоляции у них самые разнообразные: от выпечки вкусных десеров до создания глиняных изделий. Скучать некогда!