Состояние невесты: Наталья Могилевская намекнула на свой новый статус

Популярная украинская певица Наталья Могилевская для шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, подготовила специальный номер к новой песне "Покохала". За кулисами артистка поделилась пикантными подробностями.

В откровенном интервью каналу "Украина" Наталья Могилевская призналась почему в ее творчестве стало так много мужчин. Звезда рассказала о времени, когда женщине допустимо выбирать свою вторую половинку.

"Сегодняшний мой номер на песню "Покохала" о том, что любовь – это стихия. Такая же невероятная и необъятная, как океан. А когда океан разольется, вокруг будут женихи. Ведь единственное время женщины, когда она законно имеет право разглядывать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем. И вот в состоянии невесты или на Масленицу, или на Ивана Купала – ты законно можешь разглядывать и говорить: мне нравится или нет, ты даже можешь выбирать. Это время, когда можно поцеловаться в щечку, рассказывать о своих ценностях, и это время, когда мужчины шевелят бицепсами, говоря: "Смотри, я вот так управляю огнем, а здесь я могу рубить дрова". И, наверное, в этом такая идея – разглядывать разных мужчин, чтобы выбрать одного", – поделилась Наталья Могилевская за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря.

Отметим, до этого Наталья Могилевская проговорилась, что ее любимый появится на новогоднем концерте "Ніч суперхітів". "Я держу в секрете своего любимого, но он приедет на концерт чтобы поддержать меня в этот важный вечер", - говорила певица. При этом исполнительница неоднократно рассказывала, что буквально через пару недель после записи нового хита "Покохала" в ее жизнь пришла новая любовь.

Наталья Могилевская и Александр Цымбалюк (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кроме того, в сети активно обсуждают и возможного избранника Могилевской. Ходят слухи, что у Натали роман с украинским оперным певцом Александром Цымбалюком. Артистов часто замечали вместе, также они проводили время на яхте с друзьями. Летом Наталья и Александр представили первую дуэтную песню "Стереодень", которую исполнили во время концерта на "Морвокзале" в Одессе. При этом пара не скрывала чувств на сцене! Поклонники заметили, как нежно Наталья и Александр смотрели друг на друга и обнимались на сцене.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.