"Составила список": Настя Каменских поделилась своими планами на лето

Настя Каменских - активная и целеустремленная девушка и не любит сидеть на месте. Помимо работы она считает важным уделять время и другим вещам, которые помогут ей развиваться и обогащаться физически и духовно. На своей странице в Instagram певица рассказала, что уже составила свой список дел на лето и предложила поклонникам присоединиться к ней.

Артистка обнародовала свой план и пообещала позже поделиться результатами. Кроме того, Настя выложила фото, на она в белоснежном брючном костюме сидит на стуле с ноутбуком - явно составляя список своих челленджей.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Каждый день –– это вдохновение и мотивация для новых достижений, согласны? А если составить подробный план, то действовать будет легче. Я вот составила свой ob-do список со своими челленджами, которые #обіцяюзаліто исполнить:

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–– прочесть три книги на иностранных языках, которыми владею;

–– побывать на концерте одного из любимых исполнителей;

–– выделять несколько дней в месяц только для себя и семьи;

–– больше времени кататься на самокате или велосипеде: минимум раз в неделю совершать прогулки на них;

–– заняться йогой;

–– научиться даже в рабочем режиме находить время на себя;

–– создать еще один хит на иностранном языке, который покорит слушателей у нас и за океаном.

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Обязательно буду делиться с вами своими достижениями! Присоединяйтесь и вы к челленджу #обіцяюзаліто и делитесь результатами", - поделилась Каменских.

Подписчикам очень понравился образ и стиль Насти на снимке и они забросали артистку комплиментами. Многие отметили, что ей очень идет белый цвет, а также поблагодарили за вдохновение.

"Ты невероятна"

"Вот это Твой лучший образ, поверь мне на слово...! Замечательная!"

"Белое очень к лицу и фигуре"

"Ты очень красивая"

"Настя, ты шикарная девушка"

"Настя, ты просто космос"

"В элегантной одежде ты намного привлекательнее, нежели в купальниках..))"

"Круто!!! Так красиво в белом!"

"Вам дуже личить у білому"

"Тоже буду в ближайшие дни писать планы на лето! Очень вдохновляешь"

"Белая королева!"

"Классный костюм, просто супер, а ещё тебе очень идет белый цвет. Такая деловая, но тут же нежная и как всегда сексуальная леди"

"Очень стильно, современно, женственно и мотивирующе"

Напомним, Настя Каменских умилила сеть фото с родителями. При этом поклонники отметили, что ее папа поразительно похож на известного актера Энтони Хопкинса.

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом там ни отрицают, ни подтверждают информацию.

Кстати, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая от Потапа и Насти.