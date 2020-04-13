Соседи меня проклинают: Злата Огневич рассказала о своей жизни на карантине

Злата Огневич на карантине занимается любимым делом - музыкой. Певица ранее рассказывала, что пишет стихи и песни, пока сидит дома, а также стала намного больше спать. Однако ее занятия на самоизоляции нравятся далеко не всем - ведь артистка живет в столичной многоэтажке и имеет соседей. В интервью "Світському житті" она призналась, что люди, которые живут под ней, уже не раз выражали свое недовольство.

"Думаю, они меня проклинают. Потому что иногда они ко мне стучатся, когда я пою и играю. Они говорят: "Пожалуйста, перестаньте это делать", – рассказала Злата.

Впрочем, певица вполне понимает причину гнева соседей, ведь она и правда производит много шума.

"Даже если бы я была соседкой Златы Огневич, я бы ее возненавидела за то, что она каждый день поет. Я же там и академические арии пою и распеваюсь, и играю. Что я там только не делаю!", – добавила знаменитость.

Проблема лишнего веса на карантине также не обошла ее стороной - Огневич поделилась, что уже поправилась на два килограмма.

"Я не влезла в любимые джинсы! Да, после трех недель карантина. И я так себе говорю: "Злата, мы ходим мимо холодильника", – рассказала исполнительница.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

По словам артистки, она теперь покупает только гречку, а еще у нее в планах начать ездить на велосипеде. А соседи наверняка "рады" ее занятиям со скакалкой.

"Чуть-чуть станет теплее и я буду выезжать на велосипеде работать в студии. Она очень далеко, на левом берегу, а я живу на правом. Я не буду пользоваться авто! Я не пользуюсь лифтом, хотя живу довольно высоко. А еще я прыгаю дома на скакалке. Это очень крутая тренировка", – поведала Злата.

Напомним, Злата Огневич откровенно призналась, делает ли "уколы красоты" и поделилась своими секретами по уходу за собой.