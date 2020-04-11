Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Артистка Квартала-95 и Женского Квартала Елена Кравец остается на самоизоляции вместе с мужем и младшими детьми - двойняшками Катей и Ваней. Старшая дочь звезды, 17-летняя Маша живет отдельно с подругой уже некоторое время, восхищая своей самостоятельностью. Шоувумен, которая недавно поразила откровенным признанием о том, что у нее было два выкидыша, поделилась в Instagram редким снимком подросшего сыночка.

На уютном атмосферном кадре трехлетний Ваня стоит у больших панорамных окон и смотрит заходящее солнце на фоне воды. Мальчик запечатлен спиной к камере, однако нельзя не заметить, что он заметно подрос.

Елена также поделилась милой цитатой сынишки.

"Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня", - подписала фото актриса.

Фото: Елена Кравец показала сына (instagram.com/lennykravets)

Пользователи сети остались под впечатлением от милого малыша, а также потрясающего вида из окна и засыпали Кравец восторженными комментариями.

красиво...

Вау!!! Краса неймовірна!!

А летом двери открыл.. и бульк! Какая красота!!

Какая красота и милота

Какая прелесть

Милое фото, спасибо

Супер

Какой милый

Бозе сладкий

Как у вас красиво

krupenya.anastasya

Дом мечты

красиво!Малыш милый!!!

Леночка, невероятная красота и Ванёк романтик

Ух ты! Это такой дом??? Обалдеть!!! А как с комарами в теплое время?

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью Машей в младенчестве.