Солнышко наше: беременная Джамала принесла с собой весну на цветущем фото

Беременная Джамала не перестает восхищать поклонников цветущим внешним видом. 36-летняя певица даже в непростой период карантина из-за коронавируса не теряет бодрости духа и всячески поддерживает позитив. Кстати, ранее певица делилась очень действенным лайфхаком. Поднимать настроение Джа советует с помощью простых ежедневных действий. К примеру, даже оставаясь дома, можете сделать легкий макияж, прическу, надеть красивое платье и тем самым поднять себе настроение. Так и поступает Джамала, едва ли не каждый день появляясь перед фанами в новых ярких образах. Не стал исключением и новый день.

На своей instagram-страничке украинская певица опубликовала целую серию фото. Исполнительница выбрала свой любимый спортивный стиль. На Джамале — мешковатая толстовка с капюшлном. Особенно оригинально оформлены рукава — с затяжками. Свой яркий образ Джа дополнила массивными золотыми сережками-кольцами с мелкими декоративными цепями. Волосы певица заплела в две мелкие игривые косички. А вот макияж сделала с акцентомв на жирные стрелки — любимая мейкап-фишка певицы.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

При этом на парочке снимков Джамала также позирует с домашним любимчиком — белой собачкой по кличке Баду.

Уже традиционно для себя, Джа заинтриговала фанов очередным музыкальным сюрпризом.

“Друзі, я так сумую, так сумую за усіма. Здається, що це вже триває вічність. Сьогодні (ред. — 26 марта) у вечірній програмі каверів пісня молодого та дуже перспективного британського музиканта, хіп-хопера. Хто це - поки не скажу, дочекайтесь. Дуже хочеться ділитися з вами своїм натхненням у музиці, відкривати щось нове. І чекайте на сюрприз, тому що сьогодні зі мною буде... За кілька годин дізнаєтесь”, — интригует певица.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Тем временем фолловеры Джамалы поспешили отозваться на новый пост своей любимицы:

“Моя вы милая, я за вами скучаю”

“Смотрю на Вас и понимаю, что весна пришла, красивая и теплая. И у меня сразу хорошее настроение появился. Спасибо Вам”

“Безумно радуете своими каверами. Ждём ждём ждём, солнце”

“Солнышко наше! Я тоже сильно соскучилась! Жду кавер уже”

“Мы очень ждем! Так жаль, что так всё случилось с вирусом и карантином, и концерт перенесли на 25 сентября. Очень ждала весну и апрель, чтобы увидеть и услышать Вас вживую. Верю, что скоро всё закончится и осенью потанцую на вашем концерте. Вы — наше вдохновение и любовь. Спасибо Вам за позитив”

“Я думаю, что для вас, в вашем положении, лучше посидеть дома, это хороший вариант не перегружать себя активной деятельностью. Берегите себя”

“Вау, ты просто красавица”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее беременная Джамала растрогала сеть домашним кадром с мужем и сыном.