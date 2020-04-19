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Такие солнышки: Лилия Ребрик растрогала сеть пасхальным семейным фото

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"Дикая семейка" поздравила всех со светлым праздником Пасхи

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной проводят карантин на даче, где будут праздновать и Пасху в этом году. Обычно семейство уезжало в этот день к родителям телеведущей в Черновцы, но в этот раз эпидемия коронавируса спутала все планы. Они активно готовились к празднику - так, в Чистый четверг Лилия с малышками устроили веселый "банный день", также артистка поделилась простым рецептом вкусного сырного пирога на Пасху и рассказала, как красит яйца.

В светлый праздник Пасхи, 19 апреля Ребрик поделилась в Instagram нежным и милым семейным фото, на котором "дикая семейка" позирует в обнимку на фоне паски и крашанок на блюде. Лилия нарядилась в белое платье в горошек, Диана выбрала розовое платье, а маленькая Полина блистает в желтом. От снимка так и веет уютом и семейной гармонией!

"Христос Воскрес! Смачної паски та світлих думок! Бережіть своїх рідних", - поздравила всех с Пасхой ведущая.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети тут же принялись оставлять ответные поздравления в комментариях, умиляться нежному фото и желать им семейного благополучия.

  • Всего Вам доброго и светлого!!!
  • Воістину Воскрес. Вітаю зі святом
  • Красиві такі донечки у вас гарні схожі на вас Ліля
  • Воистину воскрес!
  • Воистину Воскрес!!! Божьего благословения вашему дому!!!
  • Нехай Боженька оберігає вашу родину від лиха та нещастя!
  • Сонечки
  • Сім‘я Диких , вітаю зі святом ХВ
  • Які у Вас лялечки донечки, а Поля така як сонечко
  • Такие классные такие настоящие

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, ранее Лилия Ребрик назвала топ-5 простых и натуральных красителя для пасхальных яиц.

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