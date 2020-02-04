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Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.02.2020 - 16:56
Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже
Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка показала, как проводит время с любимым

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летяя Соня Киперман живет и учится в США. Звездная мама навещает ее не так часто, как хотелось бы, а девушка похожа с певицей внешне как две капли воды. Поклонники артистки отмечают, что мама и дочь выглядят словно сестры. Летом прошлого года Соня официально представила своего бойфренда. Парня зовут Мэтт Кэннон и он, как девушка, проживает в США. Пара вместе путешествует, а также встретила Новый год в объятиях друг друга. Девушка редко публиковала совместные фото с любимым, а потом и вовсе удалила их. Но волноваться о личной жизни дочки звезды не стоит – влюбленные вмесе и счастливы.

В подтвержение этому Соня разместила трогательный пляжный кадр с Мэттом. Девушка прильнула к парню и поцеловала его в щоку. Она выбрала для расслабленного дня total white образ – белоснежную майку и легкие штаны. Рядом с влюбленными позирует лохматый пес. Чуть поодаль стоят большие крафтовые пакеты – похоже, парочка запаслась провизией для перекуса на пляже.

Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"С тобою жизнь прекрасна", - оставила дочь певицы трогательное послание для бойфренда.

Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики девушки были просто очарованы солнечным снимком, пропитанным счастьем.

  • Какие милые
  • Прекрасные
  • Солнышки
  • Очаровательно
  • Сонечка! Вся мамина. Повезло же тебе, дорогая милаха
  • Какая собачка классная

Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже

Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже

Скриншот комментариев

Напомним, что Вера Брежнева раскрыла свои слабые стороны и призналась, как поборола комплексы и вырабатывает уверенность в себе.

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