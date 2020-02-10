Солнечная Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра

Настя Каменских часто мотивирует своих подписчиков жизненными и ободряющими постами. Она призывает всегда быть целеустремленным, идти к своей мечте и с любовью и самоотдачей заниматься тем, к чему лежит душа. Певица делиться поклонниками откровениями и даже признается в слабостях. Например, ранее она заявила, что немного помешана на шоппинге. Теперь же артистка решила опубликовать список правил, которые обеспечат успех и хорошее настроение на всю неделю.

Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото, на котором позирует в классическом двубортном пальто прямого кроя светло-миндального пастельного оттенка, по ним виднеются черные штаны и белое худи. На шее у Насти – кулон на длинной цепочке. Она искренне улыбается в камеру и смотрит прямо в объектив.

"Мои основные правила утра: проснуться в хорошем настроении, улыбнуться новому дню, спорт или зарядка и вперёд за приключениями. Пусть ваша неделя обязательно будет успешной и радостной!" - пожелала она подписчикам.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Правила Насти пришлись по душе ее аудитории. Поклонники певицы сообщили, что взяли их на вооружение и не упустили возможности одарить певицу комплиментами.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Красотка

Правила, прям как у меня!

Класс

Такая солнечная

Настуня, ти неперевершена, як завжди бадьориш

Настя, ты супер

Пуська такая

Дякую за мотивавацію!

Просто неймовірна

Вы как всегда неотразимы

Скриншот комментариев

Ранее Потап очаровал романтичным фото с женой Настей Каменских. На снимке пара держится за руки. Рэпер прилетел домой после недельного отсутствия и соскучился за любимой.