Солистка The Hardkiss поразила признанием о своем первом мужчине

Солистка украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поразила поклонников признанием, что ее супруг Валерий Бебко, с которым они поженились в 2011 году, стал ее первым мужчиной. Об этом артистка рассказала в программе "Жизнь известных людей". К слову, недавно она растрогала сеть милой семейной фотосессией.

Юлия и креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Вал Бебко познакомились во время интервью в 2009 году и влюбились друг в друга с первого взгляда. При этом до него у девушки не было отношений, в чем она не стесняется признаться.

Знаменитость считает, что частая смена партнера не принесет девушкам счастья.

"Я недавно наткнулась на один влог в Интернете, где девушки сидят и говорят про половую жизнь, оргазмы. И судя по тому, что они говорят, они меняют партнеров и любимых раз в месяц. Раз в два месяца. Но вижу я, что глаза несчастливые. Я не думаю, что для женщины классно менять мужчин. Да, у него было много отношений. У меня никаких. Как он говорит – все, в принципе, кроме души, очень похоже. Поэтому я ему верю в этом плане", - прокомментировала Санина.

Видео: youtube.com/ЖВЛ

Влюбленные несколько лет скрывали свои отношения и даже свадьбу, чтобы не привлекать к этому лишнего внимания. В ноябре 2015 у пары родился сын Даниил.

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

При этом без ревности в этой семье не обходится. Точнее, Юля ревнует, потому что фанатки нередко забрасывают бородатого и брутального Вала слишком откровенными сообщениями. Хотя в целом она мужу доверяет.

"Я очень ревнивая. Очень. Это просто ужас какой-то. Это иногда и хорошо для отношений, потому что это так освежает. Ты понимаешь, что их можно потерять. Поэтому надо быть добрее. Как-то их поддерживать. Огонь. Просто я очень хорошо знаю Вала. Ему так лень было бы за кем-то что-то там за моей спиной... что я, в принципе, спокойная", - сказала певица.

Фото: Юлия Санина с мужем (instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, The Hardkiss показали темную сторону любви в мистическом клипе "Жива", в котором Юлия Санина перевоплотилась в вампиршу.

К слову. солистка The Hardkiss Юлия Санина "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна.