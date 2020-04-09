Солистка KAZKA Александра Зарицкая намекнула на расставание с любимым

В прошлом году Александра Зарицкая рассказывала, что встречается с иностранцем. Но в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», девушка призналась, что сейчас для нее на первом месте работа, поэтому с тем парнем она уже почти не общается.

Когда пара познакомилась, парень не знал, что Саша – певица. Они весело проводили время вдвоем и встречались за рубежом.

«Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском. Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем ввели встречи не в Украине», – поделилась солистка группы KAZKA с журналистами программы «Ранок з Україною».

Но на данный момент у Саши на первом месте работа. Девушка с парнем уже почти не общается. Для певицы важно, чтобы ее избранника одобрила вся семья.

«Иначе никак не может быть, потому что моя семья – это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих «хахалей», – отметила она.

Младшая сестра певицы Диана, которая пришла на интервью вместе с Сашей, говорит: не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго.

«Рядом с ней должен быть мужчина, который будет относиться с пониманием и в первую очередь воспринимать Сашу настоящей, любить такой, какая она есть. Очень трудно найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя столь же комфортно, как со своими родными», – добавила 19-летняя сестра Александры Зарицкой в эфире канала «Украина».

Напомним, ранее Зарицкая честно рассекретила вес и поделилась методами похудения.