Согласилась на эксперимент: Ксения Мишина показала новый имидж 7-летнего сына

Победительница Танцев со звездами 2019, популярная украинская актриса Ксения Мишина любит эффектные перевоплощения - так, недавно она предстала в эффектном образе ретро-дивы из 80-ых. Так что неудивительно, что после долгих уговоров она разрешила и своему 7-летнему сыну Платону немного поэкспериментировать. Результатом звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото мама с сыном запечатлены в лифте. Довольный Платон стал обладателем стильной прически и ярко-синих волос. Актриса призналась, что ожидает непростого разговора в школе ребенка, однако его счастье того стоит.

"Короче, я сдалась )) После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем )) но все же не передать уровень счастья и радостных криков ))) Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями?" - поделилась Мишина.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Подобное решение вызвало споры среди подписчиков Ксении - некоторые отнеслись негативно к таким изменениям, однако большинство все же считают, что ребенок имеет право на самовыражение и родители должны его поддерживать в рамках разумного.

Я бы тоже разрешила) самовыражение ребёнка это очень важно) только с татухами после 18ти)))

Вау. Вот это мощно

діти - особистості!!! Ми теж пішли на такий крок) наш 10 річний шатен став блондином

Бомбезно

Прикольно. Дитина має право на самовираження.

Який жах

Какой он красивый, капец просто

Який же красний)Просто пацан)крутий сильний та водночас такий милий хлопчик!!! Ксюша ти молодець!

Конечно!!!я бы сама такое сделала

Ти супер мама.

Всі дівчата його в школі

Круто, а я ещё держусь, у меня та же история)))

Вау, крута зачіска

Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, ранее Ксения Мишина показала редкие фото с сыном с отдыха в Египте.