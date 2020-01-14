ru
ua

Согласилась на эксперимент: Ксения Мишина показала новый имидж 7-летнего сына

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Актриса призналась, что ожидает нелегкого разговора с директрисой школы

Победительница Танцев со звездами 2019, популярная украинская актриса Ксения Мишина любит эффектные перевоплощения - так, недавно она предстала в эффектном образе ретро-дивы из 80-ых. Так что неудивительно, что после долгих уговоров она разрешила и своему 7-летнему сыну Платону немного поэкспериментировать. Результатом звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото мама с сыном запечатлены в лифте. Довольный Платон стал обладателем стильной прически и ярко-синих волос. Актриса призналась, что ожидает непростого разговора в школе ребенка, однако его счастье того стоит.

"Короче, я сдалась )) После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем )) но все же не передать уровень счастья и радостных криков ))) Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями?" - поделилась Мишина.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Подобное решение вызвало споры среди подписчиков Ксении - некоторые отнеслись негативно к таким изменениям, однако большинство все же считают, что ребенок имеет право на самовыражение и родители должны его поддерживать в рамках разумного.

  • Я бы тоже разрешила) самовыражение ребёнка это очень важно) только с татухами после 18ти)))
  • Вау. Вот это мощно
  • діти - особистості!!! Ми теж пішли на такий крок) наш 10 річний шатен став блондином
  • Бомбезно
  • Прикольно. Дитина має право на самовираження.
  • Який жах
  • Какой он красивый, капец просто
  • Який же красний)Просто пацан)крутий сильний та водночас такий милий хлопчик!!! Ксюша ти молодець!
  • Конечно!!!я бы сама такое сделала
  • Ти супер мама.
  • Всі дівчата його в школі
  • Круто, а я ещё держусь, у меня та же история)))
  • Вау, крута зачіска

Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, ранее Ксения Мишина показала редкие фото с сыном с отдыха в Египте.

Илон Маск и украинско-французская певица Grimes станут родителями? В сети обсуждают странное фото Перестала стесняться: Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в купальнике
Читать все новости