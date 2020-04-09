София Егорова запускает волну позитива – премьера песни "Ми є любов"

Певица София Егорова, представляет публике новый весенний сингл «Ми є любов». Музыку для песни написал ART DEMUR, слова – DONTSOV. Это уже не первое сотрудничество певицы с авторами.

Песня «Ми є любов» о доверии друг к другу, любви, эмоциях и счастье. Само название говорит за себя – «Ми є любов»! Это песня двух половин одного целого!

«Новая песня «Ми є любов» – это волна позитива, любви, романтического настроения, которых нам так сейчас не хватает. В момент, когда даже самый оптимистичный человек впадает в, непонятное ему, уныние, спасти может только любовь и музыка. И с ними мы преодолеем все сложности. Мир приобретает новые краски, когда твоей руки касается любимый человек! Именно об этом моя песня», – поделилась своими ощущениями София Егорова.

Как призналась певица, работа над песней длилась больше месяца и на нескольких студиях:

«Мы с командой искали разные варианты аранжировок. Когда я услышала первый, то поняла, что немного иначе ее себе представляла и мы решили попробовать ещё варианты. Также немного доработали первоначальный текст песни – творческий процесс был непрерывным. И все это для того, чтобы сингл «Ми є любов» понравился слушателям», – рассказала София.

Песня «Ми є любов» уже доступна на всех музыкальных платформах.

Певица заинтриговала, что работает над несколькими интересными проектами. Всеми подробностями, новыми фото, советами по уходу за собой, видео с чтением поэзий и игрой на фортепиано артистка делится в своих соцсетях. На днях София приняла участие в мировом флешмобе, под названием #tussenkunstquarantine #мистецтвовдома. Егорова запечатлела себя в нежном образе, изображенном на картине «Молодая девушка с глубоким вырезом и цветком в волосах», автора – Берты Моризо.