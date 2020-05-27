София Егорова представляет Украину в международном вокальном конкурсе «World Vision-2020»

Сейчас, во время карантина, когда конкурсы и фестивали отменили или перенесли, а все активности перешли в онлайн-формат, певица София Егорова участвует в первом дистанционном международном вокальном конкурсе «World Vision-2020». София прошла онлайн-отбор на конкурс, в полуфинале получила высокие оценки от международного жюри и вышла в финал. Теперь певица представляет Украину в конкурсе нового формата.



За плечами Софии Егоровой участие более чем в 200 вокальных конкурсах и фестивалях. Представляя Украину, София получила десятки наград на различных международных и всеукраинских конкурсах – «Young Cannes Stars» в Каннах, конкурс «Dolphin» в Грузии, «Baltic Stage» в Юрмале, «Le ciel de Paris» во Франции, «Buongiorno, Sanremo!» в Италии и многих других.



«Весной у меня было запланировано много вокальных конкурсов, которые, по понятным причинам, перенесли на неопределенный срок. Но часть из них перешла в онлайн-режим. Артист подает заявку, отправляет видео с песней, исполненной вживую, а судьи уже голосуют. Конкурс «World Vision-2020», в котором я сейчас участвую – мой первый опыт в онлайн конкурсе. Уже известны первые результаты – я прошла в

финал, и теперь снова представляю Украину на международном вокальном конкурсе! Но теперь уже дистанционном! Очень соскучилась по живому общению, репетициям, конкурсам и выступлениям. Надеюсь, что уже скоро увижусь со своими слушателями», – поделилась впечатлениями София Егорова.



В конкурсе «World Vision-2020» София участвует с песней «Time Bomb», которая уже принесла певице несколько наград на различных международных фестивалях. На одном

из недавних конкурсов «Riga Symphony» (Латвия), где София выступала от Украины, девушка получила сразу 3 награды: золото и два серебра. А на гала-концерте, куда Егорову пригласили как специального гостя, украинка получила еще одну специальную награду – «Composer`s Award Riga Symphony» за песню «Time Bomb».



Напомним, что этой весной София Егорова представила новый солнечный сингл «Ми є любов». Песня «Ми є любов» – это волна позитива, любви и романтического настроения, которых нам так сейчас не хватает.