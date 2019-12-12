Может содержать семью: стало известно, сколько зарабатывает 14-летняя дочь Оли Поляковой на блоге

Оля Полякова в интервью журналисту Дмитрию Гордону также рассказала о своих дочках - 14-летней Маше и 8-летней Алисе. Напомним, что украинская “Королева ночи” также откровенно призналась о домогательствах со стороны высокопоставленных чиновников и известного продюсера популярного женского коллектива.

Отметим, что Маша Полякова активно развивает свой интаграм-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков. Звездная мама Маши рассекретила ее заработки.

“Маша - совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой иснатаграм. У нее уже 150 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тыс. грн в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью… Ну не 10 000 - 7000… 7500-8500 грн. Это постоянная ее такса”, - рассказывает Полякова.

ОляПолякова в гостях у Дмитрия Гордона

При этом украинская исполнительница также призналась, что Маша склонна к полноте. Однако девушка постоянно занимается спортом.

“Она склонна у меня к полноте. И у нее сейчас есть некоторые проблемы. Она все время занимается спортом. И я чтобы ее поддержать, всегда с ней усиленно занимаюсь”, - говорит Ольга.

Также Ольга ответила и на вопросы о младшей дочке - 8-летней Алисе.

“Алисе нравится балбесничать. Она пока ветер. Это девочка-ветер”, - говорит Полякова.

Также Ольга ответила на вопрос, почему как-то назвала Машу “дурой”. По словам певицы, это конечно же была шутка.

“Та ну, это была шутка! Они у меня обе играют на пианино. При чем занимаются музыкой исключительно для мамы. У Маши есть талант. А Алиса хочет играть на электрогитаре, носить черное и махать хаером. Они обе играют на фортепиано... Это было поздно вечером. И я говорю ей (ред. - Маше): доиграй и иди спать! А это было двенадцать ночи. Она говорит: “Мне срочно нужно выложить пост”. Я говорю: “Ты что, дура?”. Маша пишет пост: “Мама говорит, что я дура. А вы как думаете?”. Ну и журналисты подхватили”, - объясняет ситуацию “Королева ночи”.

Напомним, Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора.