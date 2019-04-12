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Соблазнительный спасатель: Надя Дорофеева зажгла на секретной вечеринке в Киеве (фото)


Дорофеева примерила откровенный топ

Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам не только новый образ, но и свой яркий талант. Так, популярная певица  и солистка группы Время и Стекло также время от времени выступает в роли диджея на различных вечеринках. К примеру, по случаю запуска капсульной коллекции Moschino and H&M в ноябре 2018 года Надя также была Dj-ем. Тогда певица даже назвала себя "кислотным диджеем DoDo".

И вот, во время вечеринке в одном из столичных баров Надя Дорофеева вновь пробудила в себе кислотного диджея При этом наряд певица подобрала более, чем выразительный.

Так, на Дорофеевой – желтый полосатый топ от бренда Jatual. При этом внешне топ и куртка к нему напоминает пестрый жилет спасателей, который светится в темноте.

Образ довершают джинсы-варенки с завышенной талией и прическа-мальвина. А также макияж с акцентом на губы.

"Magic secret part" - подписала фото Надя.

Стильная Надя Дорофеева в роли диджея (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, муж Дорофеевой (Владимир Дантес) также побывал на вечеринке и снял парочку коротких видео. При этом ведущий и блогер восторженно отметил: "Моя еще и диджей, смотрите! Просто…"

Кадр из видео: instagram.com/vladimirdantes

Поклонники Дорофеевой просто пришли в восторг от ее нового образа:

  • Нельзя быть такой афигенной!
  • Вогняна цукерочка))
  • Надя, кажется, ты пьяна немного))
  • Боже, лимонный цвет тебе так идет!
  • Тобі все личить, ти ідеальна!
  • Яка ж вона гарна та спокуслива! Хочу бути як Надя)
  • Какая красивая! Ждем фоточки)
  • Мега красива!
  • Как всегда, гарнюня!
  • Просто королева! Лучшая!
  • Чарівна троянда)

И напомним образ Нади на вечеринке  Moschino and H&M: 

Надя Дорофеева в роли диджея на вечеринке  Moschino and H&M в Киеве (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее "леопардовая" Надя Дорофеева откровенно рассказала о своих табу

Также до этого Надя Дорофеева заворожила образом в total black

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