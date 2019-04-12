Соблазнительный спасатель: Надя Дорофеева зажгла на секретной вечеринке в Киеве (фото)

Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам не только новый образ, но и свой яркий талант. Так, популярная певица и солистка группы Время и Стекло также время от времени выступает в роли диджея на различных вечеринках. К примеру, по случаю запуска капсульной коллекции Moschino and H&M в ноябре 2018 года Надя также была Dj-ем. Тогда певица даже назвала себя "кислотным диджеем DoDo".

И вот, во время вечеринке в одном из столичных баров Надя Дорофеева вновь пробудила в себе кислотного диджея При этом наряд певица подобрала более, чем выразительный.

Так, на Дорофеевой – желтый полосатый топ от бренда Jatual. При этом внешне топ и куртка к нему напоминает пестрый жилет спасателей, который светится в темноте.

Образ довершают джинсы-варенки с завышенной талией и прическа-мальвина. А также макияж с акцентом на губы.

"Magic secret part" - подписала фото Надя.

Стильная Надя Дорофеева в роли диджея (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, муж Дорофеевой (Владимир Дантес) также побывал на вечеринке и снял парочку коротких видео. При этом ведущий и блогер восторженно отметил: "Моя еще и диджей, смотрите! Просто…"

Кадр из видео: instagram.com/vladimirdantes

Поклонники Дорофеевой просто пришли в восторг от ее нового образа:

Нельзя быть такой афигенной!

Вогняна цукерочка))

Надя, кажется, ты пьяна немного))

Боже, лимонный цвет тебе так идет!

Тобі все личить, ти ідеальна!

Яка ж вона гарна та спокуслива! Хочу бути як Надя)

Какая красивая! Ждем фоточки)

Мега красива!

Как всегда, гарнюня!

Просто королева! Лучшая!

Чарівна троянда)

И напомним образ Нади на вечеринке Moschino and H&M:

Надя Дорофеева в роли диджея на вечеринке Moschino and H&M в Киеве (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее "леопардовая" Надя Дорофеева откровенно рассказала о своих табу.

Также до этого Надя Дорофеева заворожила образом в total black.