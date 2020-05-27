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В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 18:31
В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда эпатирует сеть

Виктория Бекхэм – одна из самых знаменитых дизайнеров в мире, которая часто демонстрирует вещи собственного бренда. Несколько часов назад на странице 46-летней красавицы появилось новое фото, где она примерила ультракороткие шорты, свободного кроя свитер, в дополнение к ним – тапочки. В таком виде Виктория работает дома, сидя за ноутбуком. Нужно ли говорить, что стройные ноги, которые супруга Дэвида Бекхэма таким образом показала во всей красе, просто свели с ума публику?

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Фанаты не смогли сдержать слов восторга, отметив, как прекрасно выглядит Виктория. Также многие похвалили интерьер дома многодетной мамы. Не обошлось и без комплиментов повседневному луку звезды, давно ставшей настоящей иконой стиля.

  • Элегантный кэжуал
  • Эти ноги!
  • Виктория Бекхэм всегда была обладательницей восхитительных ног
  • Вау ноги!
  • Дом мечты
  • Восхитительная леди!
  • Сказочная
  • Это фото!
  • Выглядит так расслабленно и натурально
  • Красивые ноги!!
  • Я бы хотела иметь такие ноги
  • Прекрасна
  • О боже! Привет!
  • Прекрасная картинка

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

В соблазнительных мини-шортах и тапочках: Виктория Бекхэм показала, в чем работает дома

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория – настоящий адепт здорового образа жизни и спорта. Она обожает заниматься йогой, бегом и фитнесом. Свои тренировки звезда планирует на раннее утро, пока у нее как у многодетной мамы и бизнсвумен, есть пара свободных часов. Даже в праздники и дни рождения дива не дает себе передышки. Причем, по ее Виктории, нагрузки совсем не тяготят ее. Также знаменитость приучила себя обливаться холодной водой. Что ж, неудивительно, что Виктрия выглядит столь роскошно в свои 46 лет!

Напомним, дочь дизайнера также растет настоящей красавицей. По мнению фолловеров, малышка похожа на папу. По всей видимости, потому экс-футболист так обожает свою дочь. Впрочем, Харпер Севен любит вся семья, а также подписчики знаменитых родителей. Виктория регулярно публикует кадры с девочкой. Один из последних просто взорвал сеть. Харпер, которой летом исполнится уже 9 лет, выглядит заметно повзрослевшей.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Виктория Бекхэм
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