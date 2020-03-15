Соблазнительное декольте и блестящее мини: Регина Тодоренко показала загорелое тело на камеру

Регина Тодоренко находит время не только на работу, но и на то, чтобы вскармливать грудью своего сына, которому уже исполнилось 1,3 года. Популярная ведущая показала на своей странице в Instagram новое видео, на котором она позирует в откровенном платье.

Кроме того, несмотря на яркое платье, в глаза бросается также загар Регины, который она получила во время отдыха на Мальдивах.

Регина Тодоренко (видео: instagram.com/reginatodorenko)



Пользователи сети также прокомментировали последнее видео Тодоренко.

Ну как можно быть такой шикарной???

Вы очаровательны. Пусть "медные трубы" Вас минуют. Удачи во всем!

Вот это настоящий пример мамы, все успевает;

Красотка;

Шикарный образ. Молодец очень хорошо получилось, удачи;

Блестяще;

Платье супер, а вы просто бомба;

Шикарная, всегда вдохновляешь!!

Вау, это блеск, шик, Регина ты такая звездочка;

Очень эффектная;

Ты просто космос. Спасибо, что радуешь нас такими яркими, сочными видео;

Невероятно красивая.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что на мартовский праздничный уикенд Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым отправилась в Санкт-Петербург, где звездная пара много гуляла и с интересом изучала город. Кроме того они также проводили время с друзьями и наслаждались главными достопримечательностями.