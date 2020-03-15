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Соблазнительное декольте и блестящее мини: Регина Тодоренко показала загорелое тело на камеру

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Ведущая восхитила пользователей сети своим платьем

Регина Тодоренко находит время не только на работу, но и на то, чтобы вскармливать грудью своего сына, которому уже исполнилось 1,3 года. Популярная ведущая показала на своей странице в Instagram новое видео, на котором она позирует в откровенном платье.

Кроме того, несмотря на яркое платье, в глаза бросается также загар Регины, который она получила во время отдыха на Мальдивах.

Регина Тодоренко (видео: instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети также прокомментировали последнее видео Тодоренко.

  • Ну как можно быть такой шикарной???
  • Вы очаровательны. Пусть "медные трубы" Вас минуют. Удачи во всем!
  • Вот это настоящий пример мамы, все успевает;
  • Красотка;
  • Шикарный образ. Молодец очень хорошо получилось, удачи;
  • Блестяще;
  • Платье супер, а вы просто бомба;
  • Шикарная, всегда вдохновляешь!!
  • Вау, это блеск, шик, Регина ты такая звездочка;
  • Очень эффектная;
  • Ты просто космос. Спасибо, что радуешь нас такими яркими, сочными видео;
  • Невероятно красивая.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что на мартовский праздничный уикенд Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым отправилась в Санкт-Петербург, где звездная пара много гуляла и с интересом изучала город. Кроме того они также проводили время с друзьями и наслаждались главными достопримечательностями.

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