Соблазнительная волейболистка: Алессандра Амбросио восхитила спортивной фигурой в крошечном бикини

Алессандра Амбросио умеет приятно удивить своих поклонников, настроив их на позитивную летнюю волну в начале рабочей недели, а тажке на плодотворную работу над собой. Сделать это ей помогают две вещи: соблазнительные наряды и дивной красоты виды. В этот раз обладательница идеальных параметров, звезда подиумов и дважды мама предстала перед подписчиками в крошечном темно-синем купальнике с завязками по бокам из собственной линии Gal Floripa. Бикини лучшим образом подчеркнуло ее спортивное подтянутое тело и идеальный шоколадный загар. Накачанный пресс Алессандры, аппетитная грудь, стройные ноги и точеные руки вызвали настоящий фурор среди армии ее фанатов.

Новое фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Как можно быть столь идеальной», «Ты мотивируешь», «И это мама 2-х детей?», – не могут успокоиться фолловеры 39-летней знаменитости. Пляжный образ популярной бразильской модели дополнили солнцезащитные очки и многочисленные браслеты. Она позирует на пляже, деловито опираясь на волейбольную сетку. Как известно, Алессандра – настоящая активистка, которая обожает движение и постоянно придумывает себе все новые виды физической активности и нагрузки.

Алессандра облдает идеальными параметрами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ранее мы писали, что дочь популярной модели растет очень похожей на маму. Аня Луиза, которой вскоре исполнится 12 лет, уже завела свой блог в сети, куда часто вкладывает общие фото с родителями. Пользователи Instagram уверены, что девочка пойдет по стопам Амбросио. И, похоже, Алессандра только рада такому развитию событий. Недавно она показала, что Аня Луиза снялась в фотосессии у известного фотографа. Так что не исключено, что вскоре девочка подпишет свой первый контракт.