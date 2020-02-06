Соблазнительная Вика из неАнгелов нарвалась на критику из-за "неудачного" купальника

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певицу раскритиковали за выбор купального косюма

Вика из группы НеАнгелы устроила себе "разгрузочный" месяц и провела длительное время без соцсетей - она исчезла со странички в Instagram и заставила переживать поклонников, которые привыкли видеть регулярные жизнеутверждающие посты от певицы. Так, артистка призналась, что успела побывать на Мальдивах, устроила себе "перезагрузку" и готова делиться красочными фото. Сказано – сделано! Теперь на страничке звезды можно увидеть эффектные фотосеты в купальниках, которые будоражат воображение поклонников.

Так, на новых снимках девушка позирует в золотистом купальнике – лифе-топе и плавках с высокой посадкой. На фоне ярких и насыщенных природных пейзажей, тропической зелени и лазурного океана Вика выглядит очень эффектно.

"Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это... А как вам эта зимняя промозглая окружающая действительность?" - пококетничала она с подписчиками.

Полностью фотосет можно посмотреть тут

Поклонники девушка пришли в восторг от ее точеной фигуры, а вот выбор купальника подвергся критике.

Удивительно, как купальник может испортить восприятие такой шикарной фигуры. Купальник в топку!

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Купальник жуткий

Идеальная

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Напомним, что ранее Вика из группы НеАнгелы демонстрировала волнительные изгибы в серебристом монокини.