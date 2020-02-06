ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Соблазнительная Вика из неАнгелов нарвалась на критику из-за "неудачного" купальника

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 21:56
Соблазнительная Вика из неАнгелов нарвалась на критику из-за "неудачного" купальника
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певицу раскритиковали за выбор купального косюма

Вика из группы НеАнгелы устроила себе "разгрузочный" месяц и провела длительное время без соцсетей - она исчезла со странички в Instagram и заставила переживать поклонников, которые привыкли видеть регулярные жизнеутверждающие посты от певицы. Так, артистка призналась, что успела побывать на Мальдивах, устроила себе "перезагрузку" и готова делиться красочными фото. Сказано – сделано! Теперь на страничке звезды можно увидеть эффектные фотосеты в купальниках, которые будоражат воображение поклонников.

Так, на новых снимках девушка позирует в золотистом купальнике – лифе-топе и плавках с высокой посадкой. На фоне ярких и насыщенных природных пейзажей, тропической зелени и лазурного океана Вика выглядит очень эффектно.

"Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это... А как вам эта зимняя промозглая окружающая действительность?" - пококетничала она с подписчиками.

Соблазнительная Вика из неАнгелов нарвалась на критику из-за &quot;неудачного&quot; купальника

Полностью фотосет можно посмотреть тут

Поклонники девушка пришли в восторг от ее точеной фигуры, а вот выбор купальника подвергся критике.

  • Удивительно, как купальник может испортить восприятие такой шикарной фигуры. Купальник в топку!
  • Осторожно такую красоту может морской царь себе забрать
  • Шикарная красавица! Фигура - нет слов!
  • Купальник ужас... А Вы, как всегда, прекрасны
  • Такая красивая фигура, и такие страшные купальники. Вам они не идут!
  • Гарна русалонька
  • Купальник жуткий
  • Идеальная

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Вика из группы НеАнгелы демонстрировала волнительные изгибы в серебристом монокини.

Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножками Фигура мечты: Вика из НеАнгелов похвасталась идеальными формами в "патриотичном" купальнике
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь