Соблазнительная Настя Каменских снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала

Фото: Настя Каменских (xxl.ua)

Певица украсила обложку украинского XXL и позировала в откровенных нарядах

Настя Каменских по праву гордится своей фигурой - певице удалось заметно похудеть и подтянуть формы, так что теперь она с удовольствием подчеркивает их откровенными нарядами и частенько позирует в купальниках. Так, на днях певица похвасталась пышным бюстом, облачившись в серебристое мини-платье с открытыми плечами. Теперь же поклонникам представится отличный шанс налюбоваться на соблазнительную артистку - Настя стала главной героиней весеннего номера мужского журнала XXL Ukraine и снялась в пикантной фотосессии.

Снимок обложки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На жарком фото Каменских предстала в черной юбке с откровенными разрезами на бедрах и необычном коротком топе, выполненном из круглых серебристых частей. Эффектный образ дополняют массивные серьги и интересная прическа - волосы певицы собраны сзади и эффектно спадают на грудь и плечи.

"New cover. Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", - прокомментировала исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также Настя примерила обольстительные блузки, юбки, боди и платья, а на некоторых кадрах позирует на фоне джунглей или же бассейна.



"Новый номер мужского журнала XXL по-настоящему весенний. Преимущественно благодаря очаровательной NK – Насте Каменских. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку", – презентовали совместную работу представители издания.

Фото: Настя Каменских (xxl.ua)

Поклонники принялись осыпать певицу комплиментами, при этом многие отметили, что на фото с обложки она похожа на молодую Дженнифер Лопес.

Косит под Джей Ло!Но красиво!

Что то на @jlo смахивает фотка. Настенька бомба как всегда

Elifante супер

С первого взгляда подумал, что Дженнифер Лопес

Молодая JLO

Настя, ну знойная испанка!

Прекрасный Эльф

ДЖЕНИФЕР похорошела- подумала я

шикарно

Вагінь дівка

Ого.по - новому, и очень красиво

Українська Джей Ло

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских показала, как носить трендовый удлиненный пиджак в клетку. Она решила скомпоновать его с черными велосипедками, а талию подчеркнула широким текстильным поясом.