Соблазнительная наездница: Ким Кардашьян позирует в облегающем комбинезоне верхом на лошади

Ким Кардашьян показала первый кадр со съемок новой рекламной кампании собственного бьюти-бренда. 39-летняя звезда позирует верхом на белоснежной лошади, облачившись в белый наряд. Комбинезон с высоким воротом и длинными рукавами подчеркнул роскошное тело знаменитости и сделал довольно простой кадр соблазнительным и необычным. Макияж Ким сдедали с акцентом на губы и глаза одновременно, но благодаря приглушенным оттенкам он не смотрелся вычурно. Волосы ей уложили нарочито растрепанными пляжными волнами.

Новое фото звезды (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Коллекция Mrs. West теперь доступна на @kkwbeauty! Я не могу дождаться, чтобы увидеть все эти красивые гламурные образы, которые вы, друзья, создадите с помощью этой коллекции. Делайте покупки прямо сейчас на KKWBEAUTY.COM", – призвала бизнесвумен в подписи. "Королева красоты!", "Потрясающая", "Слишком красивая", "Вибрации принцессы", – не могут удержаться от комментариев фолловеры Ким. Так что коллекция наверняка будет иметь успех. Впрочем, как и остальные начинания звезды.

Ким – известная бизнесвумен (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, помимо косметики KKW Beauty, Ким выпускает парфюмы KKW Fragrance, а также корректирующее белье и одежду для дома Skims. Еще Ким зарабатывает на мобильной игре Kim Kardashian: Hollywood и приложении для эмодзи Kimoji. Общее состояние знаменитой красавицы оценивается в более чем 350 миллионов долларов. В прошлом году Ким также активно занялась учебой, чтобы постичь юриспруденцию. Звезда намерена защищать несправедливо осужденных.

К слову, за всеми этими делами Ким успевает выполнять другую, не менее важную роль – идеальной мамы. Так, недавно она показала, как проводит время со своими девочками.