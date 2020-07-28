Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье

Леся Никитюк вместе с командой своего тревел-шоу "Le Маршрутка" продолжает путешествовать по Украине, открывая для себя и зрителей колоритные и красивые места родной страны. Красочными кадрами из самых разных уголков телеведущая делится в сети, мотивируя путешествовать по Украине. После озера Синевир и живописного лавандового поля Леди Ле сделала остановку во Львове.

Для прогулок по городу и посиделок в уютных кафе Никитюк выбрала эффектный и яркий образ - звезда предстала в мини-платье с цветочным принтом и с пикантным декольте на шнуровке, сверкнув аппетитным бюстом. Расслабленная Леся наслаждается прекрасным видом за столиком на террасе, восхищая стройными ножками и тонкой талией.

Волосы артистка оставила распущенными, а нюдовый макияж дополнила элегантной цепочкой на шее с подвеской.

"Без зайвих слів. Я Люблю Львів. P.s. Волинь ви готові зустрічати @lemarshrutka_official ??? Виїжджаємо", - прокомментировала кадры ведущая.

Леся Никитюк восхитила стильным луком в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили стильный лук Леси и засыпали ее восхищенными комментариями.

Десять ты красотка

Ух какая

Просто бахиня

Краса

Ти така гарна

Красотка

Яка файна

Львівська пані

Ох, Іванівна,яка ж ви гарна!!!!

Ты очень шикарная и красивая и смешная

Классные фотки у вас !!!!

Леся ты как всегда прекрасна

Плаття Вам фантастично личить

Скриншот комментариев

Ранее стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах - Лавандовую гору.