Соблазнительная куколка: Леся Никитюк в неоновом мини-платье блеснула точеной фигурой

Леся Никитюк сейчас активно делится с поклонниками новыми образами – один ярче другого. И, скорее всего, подписчики телеведущей еще долго будут любоваться трансформациями своей любимицы. Дело в том, что на данный момент проходят съемки нового сезона популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале", ведущими которого являются Леся Никитюк и Сергей Притула. Так что съемочные дни в разгаре, а это значит, что и новые наряды ведущая едва успевает вовремя сфотографировать и опубликовать на своей instagram-страничке.

Один из недавних образов превзошел все самые смелые ожидания. Так, в разделе сториз Никитюк опубликовала короткие видео, на которых любуется собой в зеркале.

При этом на Лесе – яркое мини-платье голубого цвета из ткани "под металлик". Платье на тонких бретельках подчеркивает тонкую талию и похвальный бюст телеведущей. В таком наряде она смотрится очень эффектно.

Волосы блондинки завиты в крупные локоны. К сожалению, не видно образ в целом, в частности – обувт Никитюк.

Сама же Леся, вертясь перед зеркалом, с юмором прокомментировала видео: "Это образ моего дня – куколка".

И правда, в таком платье и с такой прической Леся похода на длинноногую красотку-барби.

Яркая Леся Никитюк

И кстати, ранее Никитюк уже блистала в различных образах, в которых появилась на съемках "Хто зверху?". И к слову, предыдущее платье также было длины мини, синего цвета и в пайетках. Только прическа тогда была другая – сильный хвост на затылке и челка. Безусловно, поклонники телеведущей в один голос отметили – "красотка".

Напомним, ранее Леся Никитюк в смелом наряде "нарвалась" на комплимент от Оли Поляковой. Ведущая примерила трендовый предмет гардероба – удлиненный пиджак-платье ассиметричного кроя на одно плечо.