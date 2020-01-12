Соблазнительная Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини

Певица порассуждала о силе женщины
Настя Каменских в Мексике без устали демонстрирует свои курортные луки и заводит поклонники откровенными пляжными фото, ведь певица без стеснения показывает аппетитные и подтянутые формы на камеру. Так она попросила фанов помочь определиться с самым ярким образом из собранных в одном эффектном ролике. Артистка предстала в различных аутфитах, которые отражали ее настроение. На последнем кадре она запечатлена в купальнике лаймового цвета. Этот снимок Настя решила показать в деталях и опубликовала жаркое пляжное фото в Instagram.
Звезда выбрала купальник, состоящий из крошечного топа и трусиков-бикини с высоким вырезом. Настя позирует без мейкапа. Она сопроводила горячее фото рассуждениями о женской энергетике и внутренней силе.
"Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию", - поделилась философскими размышлениями Настя.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники по достоинтву оценили внешний вид Насти, а особенно детально изучили ее фигуру.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских показала свой нарядный образ в бархатной накидке с трендовым макияжем и засветила в кадре Потапа.