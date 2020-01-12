Соблазнительная Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини

Настя Каменских в Мексике без устали демонстрирует свои курортные луки и заводит поклонники откровенными пляжными фото, ведь певица без стеснения показывает аппетитные и подтянутые формы на камеру. Так она попросила фанов помочь определиться с самым ярким образом из собранных в одном эффектном ролике. Артистка предстала в различных аутфитах, которые отражали ее настроение. На последнем кадре она запечатлена в купальнике лаймового цвета. Этот снимок Настя решила показать в деталях и опубликовала жаркое пляжное фото в Instagram.

Звезда выбрала купальник, состоящий из крошечного топа и трусиков-бикини с высоким вырезом. Настя позирует без мейкапа. Она сопроводила горячее фото рассуждениями о женской энергетике и внутренней силе.

"Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию", - поделилась философскими размышлениями Настя.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото полностью можно посмотреть тут

Поклонники по достоинтву оценили внешний вид Насти, а особенно детально изучили ее фигуру.

Красотка

Просто шикарная, наша Настюша!

Настя, вы - великолепна!

Что вам, блин, не нравится в ее фигуре?! Она идеальная! А глистом ей быть не нужно, она и так очень красивая

Даже не вериться, что была раньше пышка! Нет ни растяжек ни целлюлита! Молодец

Какая сочная фигура

Как красиво сказано!

Муж не ревнует?

Ти така красивая

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала свой нарядный образ в бархатной накидке с трендовым макияжем и засветила в кадре Потапа.