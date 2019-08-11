Соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте

Певица Джамала, знаменита не только своим невероятным голосовым диапазоном и не типичной манерой исполнения, но и тем, что не появляется на публике в провокационных нарядах. Крымская певица для привлечения к своему творчеству использует только талант и трудоспособность, и не спешит оголятся в угоду поклонникам.

Тем не менее, изредка Джамала балует своих подписчиков чувственными кадрами, на которых можно рассмотреть замечательную фигуру артистки. Так, недавно она опубликовала в своем Instagram соблазнительный кадр, на котором позировала на фоне расписанной граффити стены в прозрачной блузе из черной органзы, продемонстрировав довольно глубокое декольте. Образ получился расслабленным и томным - Джамала закрыла глаза, а губы ее застыли в полуулыбке. Непривычным стал и выбор брюк — на исполнительнице можно заметить плотные черные джинсы с хулиганскими глубокими разрезами на коленях.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Таааак и что здесь у нас сегодня по плану? День, а точнее вечер, который запомнится надолго", - подписала чувственный кадр звезда.

Стоит отметить, что не смотря на всю смелость образа, исполнительница все же не осталась в одном нижнем белье под невесомой блузой, а надела под нее плотную черную майку с широкими брителями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оценили необычный образ знаменитости и под фото оставили восхищенные комментарии:

Вау

Вы очень красивая, так держать

Джамала релакс, вот і весь план

Красуня!

Дуже гарна

GOERGEOUS, AMAZING

Стоит отметить, что бунтарские джинсы с разрезами уже "поучаствовали" в одном из недавних образов певицы. Джамала сочетала их с трендовой рубашкой в красную клетку и джинсовой курткой оверсайз, создав стильный стрит-стайл лук.

Кроме того, Джамала очаровала нежным фото со своим маленьким сыночком.

А еще певица призналась, что ее сынок первой выучил не ее песню, а совсем другой украинской исполнительницы.