Соблазнительна даже в пижаме: Ким Кардашьян показала, в чем ходит дома

Ким Кардашьян продолжает покорять сеть своими стильными новинками. На этот раз, правда, она анонсировала их с помощью старого фото. Звезда опубликовала снимок с фотосессии, на котором предстала в костюме Skims: уютном топе, шортах, а также кофте коричневого цвета. Уютные и стильные вещи подчеркнули соблазнительные формы Ким, а также ее золотистый загар. Дополнили наряд макияж и маникюр в тон образу, а также гладкая укладка. «Я снимаю что-то действительно захватывающее сегодня на зум. Это флэшбек, но подождите, скоро вы увидите нечто особенное», – написала Ким.

Ким в домашнем образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нужно отметить, что одежда для дома знаменитой красавицы пользуется большой популярностью в сети. Так что наверняка поклонники с нетерпением ждут пополнения в коллекции. «Я хочу такой же», «Этот цвет», «Это более чем восхитительно», – пишут они. Но больше комментариев посыпались на нее благодаря ее соблазнительному внешнему виду даже в, казалось бы, простых домашних вещах. «О боже», «Ты прекрасна», «Первая», – продолжают сыпаться комплименты…

Ким и Крис (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким продолжает пиарить парфюмерную новинку – аромат KKW X KRIS Fragrance, который она выпустила в коллаборации со своей мамой Крис Дженнер. Для рекламной кампании мама и дочь снялись в общей фотосессии. Примечательно, что 64-летняя Крис выглядела практически ровесницей 39-летней Ким. Обе они примерили облегающие наряды: Ким – боди телесного оттенка с длинными рукавами, а Крис – черное обтягивающее платье. Поклонники высоко оценили красоту обеих и поспешили отметить, что давно ждали такую новинку.

Ким с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще один необычный пост Ким посвятила любимому мужу Канье Уэсту. Знаменитость показала архивное фото 2014-го года, на котором они с мужем идут по улице в необычных образах. Обе звезды прикрывают рот шарфами, а Ким к тому же использует в качестве защиты и солнцезащитные очки. «Назад в будущее», – написала Ким по фото.