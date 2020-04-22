"Со мной что-то не так": Влад Яма удивил признанием и рассказал, почему не оголяется для фотосетов

Влад Яма держит себя в прекрасной форме. Хореограф регулярно посещает спортзал и даже в другом городе или стране старается не пропускать тренировки, а утрення пробежка для него – обычное дело. Но так было не всегда, и судья Танцев со звездами не мог когда-то похвастаться мышечной массой и красивым торсом. О том, почему Влад стал заниматься бодибилдингом и не привык фотографироваться без майки, он рассказал своему другу, фитнесс-тренеру Сергею Палкину во время отдыха в Маями. А соответствующее интервью вышло на на YouTube-канале Palkin Team.

Хореограф отмечает, что из-за тотальной занятости в дни съемок привык бегать с утра 40-50 минут натощак, потом завтракать и уезжать на работу. Он любит все каши, кроме перловой и отдает предпочтение киноа, гречке и рису.

Переломным моментом для Влада стало участие в Танцах со звездами. Тогда он сильно похудел и решил основательно взяться за себя.

Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

"В 2007 году я был в самом минимальном весе за всю жизнь благодаря тренировкам, танцам и нервам. Я понял, что со мной что-то не так. Я посмотрел в зеркало и понял, что вижу только ребра. Мне показалось, что для мужчины это неправильно. Я хочу видеть плечи. Я пошел в зал и взял себе тренера", – признался Яма.

"Первый месяц был творог с орехами, два-три обеда в течение дня (курица или рыба с овощами) и вечером – отварные яйца и зеленое яблоко. Вот так жестко было три месяца", - рассказал о своей диете и ограничениях Влад.

Теперь он тщательно следит за питанием и распорядком тренировок. "Если это сладкое, то это воскресенье утро, такой праздник. Силовые тренировки – три раза в неделю", - рассказывает хореограф.

Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Он также признался, почему не снимается топлесс и не хвастается торсом во время эффектных фотосессий.

"Во-первых, я всегда немножко недоволен собой. Мне всегда кажется, что: "Вот недавно была форма получше. Поэтому чуть-чуть позже", - пояснил Влад.

"У меня никогда не было кубиков. Плоский живот был. Думаю, может в следующем году приехать в Маями с кубиками, но к этому надо идти постепенно", - считает Яма.

Видео: YouTube/Palkin Team

Напомним, что Влад Яма поделился чувственным фотосетом с женой в ванной.