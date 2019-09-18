"Сногсшибательна": Надя Дорофеева восхитила естественной красотой без макияжа

Певица поделилась милым селфи из машины
Надя Дорофеева - та еще модница, и регулярно восхищает своих поклонников стильными и трендовыми аутфитами, кроме того, у певицы есть свой концепт-стор одежды от корейских брендов. Она с удовольствием сама демонстрирует самые эффектные и яркие наряды, выступая в роли модели. Однако иногда артистке хочется отдохнуть от роли иконы стиля и она устраивает себе день удобной одежды и лица без макияжа.
Именно таким нежным фото Надя и поделилась на своей Instagram-страничке. Участница группы "Время и Стекло" сделала селфи в машине, на котором запечатлена в сортивном худи, с растрепанными волосами и без грамма косметики на лице.
"День без макияжа", - прокомментировала Дорофеева на английском языке.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловеры певицы остались в восторге от ее естественной красоты и засыпали девушку комплиментами. Некоторые даже попросили ее поделиться своими секретами ухода за кожей, которые позволяют ей так потрясающе выглядеть.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом. Певица позирует у него на руках и комментирует - "Ой, что будет!"
Ранее Надя Дорофеева сверкнула упругими формами в облегающем спортивном костюме на видео с репетиционной базы.