Снизу или сверху? Катя Осадчая в шортах свела с ума загорелыми ножками и озадачила сеть

Катя Оадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями (Ильей и Иваном) отправилась на роскшный турецкий курорт, где поселилась на вилле. Она ежедневно наслаждается ласковым солнцем, купается в море и не забывает о шоколадном загаре. Похоже, в последнем теледива отлично преуспела. На свежих фото Катя демонстрирует не только смуглое тело, но и стройные длинные ножки в шортах.

Так, ведущая позировала на пляже у подножья скал в майке с оригинальным принтом, спортивных удобных шортах, в шляпе, солнечных очках и с кокетливым украшением на шиколотке – браслетом из ракушек. Она сделала сразу два кадра с разных ракурсов, продемонстировл поклонам точеную фигуру со всех сторон.

"Вигляд знизу і зверху. Яка світлина краща 1 чи 2?" - поинтересовалась ведущая.

Катя Осадчая позировала на скалистом берегу во время отдыха в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Мнения подписчиков звезды разделились, прочем. Они сошли сь на том, что Катя неотразима, как ее не фотографируй.

З обох сторін гарно, але знизу ніжки кращі

1 краще, видно обличчя

1 супер. В захваті від тебе

Обидві світлини дуже- дуже гарні

Красота со всех сторон

З такими ніжками, як у вас, будь який ракурс шикарний!

Гарні обидві

Катюша, с такой фигурой, Вы прекрасны под любым наклоном и углом

1, однозначно! Ви така гарна! Неперевершена!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая освоила новый для себя вид водного спорта и покаталась на Сап-доске.