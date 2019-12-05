Снегурочка "с огоньком": Тина Кароль в "страстном" образе засветила роскошное декольте

Тину Кароль закружила предпраздничная суматоха – в последний месяц года у певицы запланирована череда новогодних концертов, а также различных мероприятий. Например, недавно украинская поп-дива блистала на церемонии M1 Music Awards-2019 и сменила разу три кутюрных наряда. Так, певица появилась на концерте "Ночь суперхитов" в киевском Дворце "Украина" в элегантном платье ярко-красного цвета с пикантными деталями – глубоким декольте и разрезом.

Компанию артистке составил шоу-балет "Freedom ballet" и современные стильные и моложавые "Деды Морозы". Певица позировала в окружении празднично одетых танцоров.

Волосы Тина уложила в упругие локоны, а макияж был сделан с акцентом на фирменные красные губы. Она дополнила образ блестящими туфлями в тон наряду на тонкой шпильке. В качестве украшения – изысканное колечко с "кисточкой".

Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

У поклонников поп-дивы перехватило дух от ее страстного яркого образа, они даже успели назвать Тину "Снегурочкой "с огоньком".

Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

Неймовірні

Снегурочка у вас с огоньком

Такая изящная, просто челюсть упала на пол

Класнюча, новорічний настрій з'явився одразу

Красотка

Какие яркие фото

Красная Королева Тина

Красавица наша посередине Тиночка, ти Супер Милашка

Невероятная красавица

Невозможно оторвать взгляд

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль соблазнила чувственным фото в купальнике. Пикантности снимку добавляли мокрые волосы и страстное выражение лица звезды.

Напомним, Тина Кароль честно призналась, почему ее сыну Вениамин учится вдалеке от родного дома и мамы.