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Снегурочка "с огоньком": Тина Кароль в "страстном" образе засветила роскошное декольте

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Певица позировала в окружении Дедов Морозов

Тину Кароль закружила предпраздничная суматоха – в последний месяц года у певицы запланирована череда новогодних концертов, а также различных мероприятий. Например, недавно украинская поп-дива блистала на церемонии M1 Music Awards-2019 и сменила разу три кутюрных наряда. Так, певица появилась на концерте "Ночь суперхитов" в киевском Дворце "Украина" в элегантном платье ярко-красного цвета с пикантными деталями – глубоким декольте и разрезом.

Компанию артистке составил шоу-балет "Freedom ballet" и современные стильные и моложавые "Деды Морозы". Певица позировала в окружении празднично одетых танцоров.

Волосы Тина уложила в упругие локоны, а макияж был сделан с акцентом на фирменные красные губы. Она дополнила образ блестящими туфлями в тон наряду на тонкой шпильке. В качестве украшения – изысканное колечко с "кисточкой".

Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

У поклонников поп-дивы перехватило дух от ее страстного яркого образа, они даже успели назвать Тину "Снегурочкой "с огоньком".

Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

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Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль соблазнила чувственным фото в купальнике. Пикантности снимку добавляли мокрые волосы и страстное выражение лица звезды.

Напомним, Тина Кароль честно призналась, почему ее сыну Вениамин учится вдалеке от родного дома и мамы.

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