В смысле 20 лет назад? Бритни Спирс отмечает юбилей культового клипа "Oops! I Did It Again"

27-го марта 2020 года исполнилось ровно 20 лет с момента презентации популярнейшего клипа «нулевых» Бритни Спирс на песню «Oops!... I Did It Again» (приблизительный перевод: «Ой, я снова это сделала»). Так, поздно вечером в пятницу, 27 марта 38-ми летняя поп-звезда отпраздновала 20-летие своего без преувеличения культового клипа «Oops!... I Did It Again». Поделившись этой новостью со своими Instagram-фолловерами, Бритни также запостила архивное фото со съемок легендарного музыкального клипа.

На фото можно увидеть певицу в молодости в легендарном виниловом облегающем комбинезоне красного цвета. Тогда пикантный облегающий наряд Бритни произвел настоящий фурор среди ее фанов. Ведь долгое время за поп-исполнительницей сохранялся имидж «правильной девочки».

Фото: instagram.com/britneyspears

«Oops! Как же быстро пролетели эти 20 лет?!??! Не могу в это поверить. Я вспоминаю, что этот красный костюм был очень «горячим»… а сам танец был зажигательным и будоражащим!» - подписала певица свой пост.

«А теперь, мы сидим на карантине, в самоизоляции, желая отстраниться от других как можно дальше, пускай даже на Марс… Шучу конечно! А если серьёзно, в этот день многие вспомнили и выразили поддержку моему хиту, за что я хотела бы отблагодарить вас. Посылаю всем вам свою любовь!» - завершила эмоциональный пост многочисленными смайликами «сердечками» поп-дива.

Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official Video)

Напомним, что музыкальный клип был снят Найджелом Диком, который ранее работал с певицей над синглами «…Baby One More Time», «Sometimes» и «(You Drive Me) Crazy».

По словам Дика, у Спирс было очень специфическое видение по части визуального оформления песни. «Я хочу быть в красном комбинезоне. Я хочу иметь очень симпатичного космонавта, но в клипе не может быть никаких ракет», - вспоминает пожелания Бритни постановщик клипов Найджел Дик во время интервью музыкальному каналу MTV в 2009 году.

«На самом деле был еще один комбинезон, который был просто фантастическим, который мне сразу же приглянулся. Но за несколько моментов до съемки клипа оказалось, что Бритни наняла этого парня, который работал с Майклом Джексоном, - рассказывал режиссер. — И она пожелала сменить костюм на красный, который фанаты и увидели в финальной версии клипа».

Однако, по словам Спирс, не все пошло по плану. В 2000-м году каналу MTV певица призналась, что получила травму на съемках музыкального видео.

«Была камера и был ракурс сверху, они снимали меня, и вдруг камера сорвалась» - сказала она.

«Лишь на миг меня это выбило из колеи, но мы досняли сцену и в целом все наладилось!», - подытожила Бритни.

Как результат, в 2000-м году музыкальный клип получил три номинации «MTV Video Music Awards». А также песня была номинирована на премию Грэмми в 2001-м году, но, к сожалению, ее обошел сингл Мэйси Грей «I Try».

Напомним, ранее Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом.