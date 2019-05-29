"Смотреть - подарок": Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах (видео)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения

Светлана Лобода решила показать немного "закулисья" своим поклонникам. Ведь зачастую скандальная певица делится с фанами "гламурными" идеальными фото – в выверенных образах и позах, со сцены и т.д. На этот раз Лобода удовлетворила запрос многих поклонников и показала, как же проходят ее репетиции вне зала.

Так, Лобода отметила – ее часто спрашивают, как и где она успевает репетировать между постоянными концертами. Ответ прост – певица не пропускает ни одной возможности. И оттачивает танцевальные движения даже в отельном номере.

"Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать.... вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти (ред. – хореограф Катя Кузьменко) в отельном номере разучиваем новые постановки #подготовкакРуТв, #жизньдержись", - сообщила в новом посте Светлана.

При этом Лобода опубликовала весьма привлекательно и пикантное видео. На Светлане – очень короткие джинсовые шорты, рыжая футболка, золотые босоножки на тонком каблуке. А также еще один примечательный аксессуар – черная шляпа с очень широкими полями.

Певица держит в руках бутылку с водой вместо микрофона. И оттачивает плавность движений "горячего" танца.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Лободы поспешили засыпать ее комментариями. Многие подчеркнули, что у их любимицы очень стройные и красивые ноги. А также то, что Светлана Лобода очень похудела в последнее время.

"Какие ножки, какие ножки!"

"Ноги шикарные, Света!"

"На эти ноги можно смотреть вечно!"

"Боже, Светлана, какая же вы худенькая, ну надо хоть иногда же кушать"

"Светочка, вы прелесть. Труженица!!"

"Девушка огонь"

"Ох уж эти движения, бэм на поражение"

"Такие плавные и эстетические движения. Не только когда танцует, а вообще всегда. На вас смотреть – подарок"

"Ох, эти движения)) а ноги!"

"Светлана Сергеевна, такое ощущение, что спите вы тоже на каблуках)) Безумная просто"

"Аааа, идеально! Выкладывайте, пожалуйста, такие видео почаще, ибо это слишком классно"

А немного позже Лобода вскружила голову поклонникам еще одним экстравагантным фото. На снимке исполнительница позирует в кожаном белье. На ней – яркие украшения, вновь широкая шляпа (но уже соломенная), а также повязка на лице с надписью – "Любовь витает в воздухе".

Экстравагантная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки. Отметим, что 24 мая малышке Тильде исполнился один годик! Счастливая мама опубликовала в Instagram трогательный снимок с любимой крохой.