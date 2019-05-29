"Смотреть - подарок": Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах (видео)

Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения
Светлана Лобода решила показать немного "закулисья" своим поклонникам. Ведь зачастую скандальная певица делится с фанами "гламурными" идеальными фото – в выверенных образах и позах, со сцены и т.д. На этот раз Лобода удовлетворила запрос многих поклонников и показала, как же проходят ее репетиции вне зала.
Так, Лобода отметила – ее часто спрашивают, как и где она успевает репетировать между постоянными концертами. Ответ прост – певица не пропускает ни одной возможности. И оттачивает танцевальные движения даже в отельном номере.
"Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать.... вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти (ред. – хореограф Катя Кузьменко) в отельном номере разучиваем новые постановки #подготовкакРуТв, #жизньдержись", - сообщила в новом посте Светлана.
При этом Лобода опубликовала весьма привлекательно и пикантное видео. На Светлане – очень короткие джинсовые шорты, рыжая футболка, золотые босоножки на тонком каблуке. А также еще один примечательный аксессуар – черная шляпа с очень широкими полями.
Певица держит в руках бутылку с водой вместо микрофона. И оттачивает плавность движений "горячего" танца.
Видео: instagram.com/lobodaofficial
Поклонники Лободы поспешили засыпать ее комментариями. Многие подчеркнули, что у их любимицы очень стройные и красивые ноги. А также то, что Светлана Лобода очень похудела в последнее время.
А немного позже Лобода вскружила голову поклонникам еще одним экстравагантным фото. На снимке исполнительница позирует в кожаном белье. На ней – яркие украшения, вновь широкая шляпа (но уже соломенная), а также повязка на лице с надписью – "Любовь витает в воздухе".
Экстравагантная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки. Отметим, что 24 мая малышке Тильде исполнился один годик! Счастливая мама опубликовала в Instagram трогательный снимок с любимой крохой.