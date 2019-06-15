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"Смогла выдохнуть": счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2019 - 09:42
"Смогла выдохнуть": счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица намекнула на непростой период жизни, который остался позади

Украинская певица Яна Соломко, которая недавно вернулась на сцену, взяв творческий псевдоним Soyana, заставила поклонников поволноваться. Девушка стала редко появляться в соцсетях, хотя на то у нее были серьезные причины. За короткий промежуток времени Яна успела записать песню Bora Bora, а также снять клип в Грузии, причем заинтриговала появлением в кадре со жгучим брюнетом, которого фаны приняли за певца Дана Балана. Впрочем, такие глобальные перемены в творчестве сопровождались неурядицами в личной жизни девушки. Но, похоже, поклонникам артистки не о чем больше волноваться – в новом жизнеутверждающем посте на странице в Instagram Яна счастливо улыбается, позируя с огромной корзиной цветов.

Девушка призналась, что ей пришлось пройти через трудности и испытания, но, наконец-то, она смогла спокойно выдохнуть.

Яна также успела заинтриговать читателей и заявила, что вскоре поделится подробностями и расскажет о своих злоключениях.

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Две недели меня не было с вами...Только сейчас смогла выдохнуть после происходящей ситуации в моей жизни... Она была очень не простая... Но не хочу вас грузить перед выходными. В понедельник расскажу вам свою историю. P.S. Спасибо друзьям за эти прекрасные цветы! Таких мне еще никто не дарил... Вы до сих пор переживаете за меня", - обратилась она со своей странички к поклонникам.

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Комментаторы решили подбодрить девушку, которой явно сейчас нужна поддержка преданных фанов. Она не поскупились на комплименты и отметили красоту и масштабность впечатляющего букета.

"Очень красивый букет, вы просто красотка", "Очень красивый букет, а от кого, если не секрет?", "Какой шикарный букет вам подарили!", "Ого какой огромный букет, лучшие цветы для лучшей девушки", "Ого какой огромный букетище! И Вы такая счастливая", "Шикарные цветы для прекрасной принцессы", "Яночка, вы очень милая, красивая, умная, награда для любого мужчины. Букет просто вау!" - писали впечатленные фолловеры.

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

&quot;Смогла выдохнуть&quot;: счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что Яна Соломко умилила сеть красочными фото доченьки Киры на прогулке.

"Меня никто не понимал": Яна Соломко рассказала о непростом периоде "Не хочет слышать правду": Яна Соломко поделилась глубокими переживаниями
Новости Украины Яна Соломко
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