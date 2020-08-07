Смело! Эшли Грэм поделилась интимными деталями личной жизни в новом видео

Модель и ведущая свеого канала Эшли Грэм порадовала фанатов коротким откровенным видео в своем Instagram. В нем она показала моменты личной жизни: женщина танцует в купальнике, плавает на каяках и признается, что она упала в попытке сплавиться, затем она играет с друзьями в подвижную игру, потом следуют кадры, где ее крошка-сын плавает в надувном бассейне. А в конце ролика Эшли… бреет подмышки на глазах у миллионов фолловеров.

Эшли записала новое видео (видео: instagram.com/ashleygraham)

Поклонники, как обычно, отметили эффектную внешность и стиль своей любимицы, солнечные очки на золотой цепочке, топ на завязках, который подчеркивает декольте, ярко-красный купальник-бикини и, конечно же, красоту ее форм. А еще – смелость модели, которой плевать на общественное мнение.

«За что я люблю эту леди, ей плевать, что вы там о ней подумаете! Я мечтаю выработать у себя такое отношение к жизни!», «Эш, ты великолепна», «Ха-ха-ха, я тоже пыталась и я тоже не каяк-девушка, тут же свалилась, ничего, Эшли, у нас получится в следующий раз», «Спасибо, что ты показываешь себя реальную», «Прекрасно-хаотичное видео, Эшли», – пишут они под коротким роликом. Сама пышнотелая модель в качестве подписи выбрала короткий месседж: «Несколько вещей». Что ж, 32-летняя знаменитость всегда славилась своим умением привлечь к себе внимание.

Эшли обожает провоцировать сеть (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли Грэм – настоящая активистка в борьбе женщин за право оставаться собой, не стараясь приукрашивать действительность и подстроиться под общественное мнение. Порой модель провоцирует подписчиков максимально откровенными роликами. Часть из них восхищены, другие уверены: можно оставаться собой, не демонстрируя столь интимные вещи как кормление ребенка грудью и растяжки на теле после родов.