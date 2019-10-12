Смелая Никитюк удивила новым цветом волос и поцелуем с девушкой

Ведущая предложила угадать, почему она пошла на радикальные перемены
Леся Никитюк смело меняет гардероб и наряды, в которых, то засветит стройные длинные ножки, то подчеркнет бюст или бедра, но цвет волос Леди Ле всегда остается неизменным – она предпочитает быть блондинкой. Однажды ведущая даже показала фото, на котором запечатлена в 17-летнем возрасте – на нем будущая звезда также красуется с белокурыми локонами. Именно поэтому новость о том, что шоувумен сменила имидж и перекрасилась, всколыхнула ее поклонников.
Леди Ле опубликовала в instagram фото, на котором запечатлена с… розовыми волосами. Ее локоны яркого оттенка струятся по плечам, а сама теледива, похоже, очень довольна результатом преображения – она широко улыбается. Макияж звезды неброский с акцентом на губы – помаду Леся подобрала в тон новому цвету волос, остановив выбор на нежно-розовом подтоне.
"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели?
Да, перекрасилась. Як думаєте, чому?
1. Буде щось цікаве
2. Псіханула
3. Джареду не подобаються білявки", - предложила поклонникам непростой квест Леди Ле.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Мнения комментаторов разделились – одни считали, что грядет нечто интересное, другие предположили, что смена цвета волос – порыв и инициатива самой теледивы.
Также поклонники оценили новое амплуа Леси и их мнения разошлись, правда, большинство решили, что розовый цвет украшает звезду.
Скриншот комментариев
В сториз она также показала своего друга парикмахера-стилиста Михаила, который помог ей решиться на эксперимент с внешностью, а также свою подругу Наталью, с которой … поцеловалась на камеру.
Леся Никитюк с другом-стилистом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Она заявила, что никогда бы не постриглась под мальчика, не покрасила бы волосы в яркий цвет и не поцеловалась бы с девушкой прилюдно. Правда, потом решила в шутку нарушить последний пункт.
"Что нам стесняться? Мы давно дружим! Ты мне почти как сестра! Если кто не знает, мы с Наташкой столько прошли вместе… Познакомились 10 лет назад", - со смехом заявила ведущая.
Леся Никитюк с подругой Натальей (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее Леся Никитюк прогулялась по Парижу в коротком платье-пиджаке оригинального кроя от украинского дизайнера Андре Тана.