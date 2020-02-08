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Смелая Леся Никитюк с обнаженной грудью завела сеть пикантным "постельным" фото

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Ведущая позировала в спальне на кровати

Леся Никитюк может похвастаться идеальной фигурой и модельным ростом. А ведь когда-то девушка очень комплексовала по этому поводу, и вся одежда, которую она покупала, была ей не по размеру – короткие рукава и брюки заставляли будущую звезду испытывать неловкость. Сейчас Леди Ле кружит головы поклонникам смелыми нарядами и демонстрирует со всех ракурсов точеную фигуру и бесконечные ноги. Но свежее фото в Instagram заставило сердца подписчиков теледивы биться чаще – она появилась в кадре топлесс, едва прикрывая обнаженную грудь рукой.

Леди Ле сидит на краю постели и позирует перед объективом фотографа в пол-оборота. Ведущая прикрыла обнаженную грудь рукой. На ней – оригинальные сапоги-штаны миндального оттенка, которые идеально повторяют изгибы тела Леси. Кстати, похожая экстравагантная модель штанов есть в коллекциях Balenciaga.

В подписи к снимку Леся намекнула, что вскоре побалует поклонников новым фотопроектом и указала автора горячих снимков.

Посмотреть жаркое фото полностью можно здесь

Мимо пикантного фото не смогла пройти даже Даша Астафьева - ей явно понравился кадр и она даже признала в Лесе конкурентку. "Слышишь…" - написала певица и звезда Playboy.

Подписчики Леди Ле буквально лишились дара речи – они наперебой оставляли для нее комплименты.

  • Роскошная
  • Шикарна
  • Леся Іванівна, ви бездоганна
  • Красотка
  • Шикарний вид
  • Секси бомба
  • Леся, ви прекрасна!
  • Красотка, Леся, вы супер

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк позабавила сеть курьезным видео с заправки, где хотела расплатиться своим четырехлапым питомцем Рафиком.

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