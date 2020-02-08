Смелая Леся Никитюк с обнаженной грудью завела сеть пикантным "постельным" фото

Леся Никитюк может похвастаться идеальной фигурой и модельным ростом. А ведь когда-то девушка очень комплексовала по этому поводу, и вся одежда, которую она покупала, была ей не по размеру – короткие рукава и брюки заставляли будущую звезду испытывать неловкость. Сейчас Леди Ле кружит головы поклонникам смелыми нарядами и демонстрирует со всех ракурсов точеную фигуру и бесконечные ноги. Но свежее фото в Instagram заставило сердца подписчиков теледивы биться чаще – она появилась в кадре топлесс, едва прикрывая обнаженную грудь рукой.

Леди Ле сидит на краю постели и позирует перед объективом фотографа в пол-оборота. Ведущая прикрыла обнаженную грудь рукой. На ней – оригинальные сапоги-штаны миндального оттенка, которые идеально повторяют изгибы тела Леси. Кстати, похожая экстравагантная модель штанов есть в коллекциях Balenciaga.

В подписи к снимку Леся намекнула, что вскоре побалует поклонников новым фотопроектом и указала автора горячих снимков.

Посмотреть жаркое фото полностью можно здесь

Мимо пикантного фото не смогла пройти даже Даша Астафьева - ей явно понравился кадр и она даже признала в Лесе конкурентку. "Слышишь…" - написала певица и звезда Playboy.

Подписчики Леди Ле буквально лишились дара речи – они наперебой оставляли для нее комплименты.

Роскошная

Шикарна

Леся Іванівна, ви бездоганна

Красотка

Шикарний вид

Секси бомба

Леся, ви прекрасна!

Красотка, Леся, вы супер

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк позабавила сеть курьезным видео с заправки, где хотела расплатиться своим четырехлапым питомцем Рафиком.