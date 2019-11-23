Смех продлевает жизнь: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила позитивом

Ведущая любит посмеяться, в том числе и над собой
Телеведущая Лилия Ребрик покорила своих поклонников и миллионы зрителей по всей Украине не только своими эффектными и стильными образами, которые она демонстрирует в утреннем шоу, а и неисчерпаемой энергией и позитивом. Несмотря на ранние подъемы, она всегда в прекрасном настроении и умеет поднять его и окружающим. У нее даже со свекровью прекрасные отношения! В своем Instagram артистка поделилась новым красочным фото.
Лилия примерила элегантное платье-миди насыщенного голубого цвета. Тонкий поясок подчеркнул точеную талию теледивы, а дополнили эффектный лук белые туфли-лодочки и массивные сережки в тон обуви.
На снимке Ребрик откинула голову назад и заразительно смеется. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, что способно рассмешить их, а также отметила, что важно уметь посмеяться также и над собой.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Щирий сміх- продовжує життя і дуже дратує тих, хто не вміє над собою посміятися. Ви любите, коли над Вами жартують? Що здатно Вас по-справжньому розсмішити, розвеселити)))??? А коли Вас підколюють, любите?)))" - написала ведущая.
В комментариях фолловеры восхищаются красотой и ярким луком Лилии, а также благодарят за позитив.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, что Лилия Ребрик очаровала поклонников нежным снимком с мужем. На фото Андрей целует жену в щеку, а она лишь счастливо улыбается.