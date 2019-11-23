Смех продлевает жизнь: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила позитивом

Телеведущая Лилия Ребрик покорила своих поклонников и миллионы зрителей по всей Украине не только своими эффектными и стильными образами, которые она демонстрирует в утреннем шоу, а и неисчерпаемой энергией и позитивом. Несмотря на ранние подъемы, она всегда в прекрасном настроении и умеет поднять его и окружающим. У нее даже со свекровью прекрасные отношения! В своем Instagram артистка поделилась новым красочным фото.

Лилия примерила элегантное платье-миди насыщенного голубого цвета. Тонкий поясок подчеркнул точеную талию теледивы, а дополнили эффектный лук белые туфли-лодочки и массивные сережки в тон обуви.

На снимке Ребрик откинула голову назад и заразительно смеется. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, что способно рассмешить их, а также отметила, что важно уметь посмеяться также и над собой.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Щирий сміх- продовжує життя і дуже дратує тих, хто не вміє над собою посміятися. Ви любите, коли над Вами жартують? Що здатно Вас по-справжньому розсмішити, розвеселити)))??? А коли Вас підколюють, любите?)))" - написала ведущая.

В комментариях фолловеры восхищаются красотой и ярким луком Лилии, а также благодарят за позитив.

Красотка

плаття фантастичне!!

Люблю жартувати особливо над чоловіком а він у відповідь наді мною

Лилия, вы заряжаете позитивом!

Радію якщо це не образливі, а добрі жарти.

Сукня класс. Можна ссилку на дезайнера

Красотка

КРАСИВАЯ

Неймовірна людина, дуже емоційна, енергійна, чуттєва, позитивна і красуняяя

Людям, которые понимают шутки,легче в жизни! Любую ситуацию можно обыграть и розрешить )

Красуня,розумничка і чарівна україночка! Люблю вашу сім'ю

Насправді дуже добре коли сам можеш посміятися з себе. ЦЕ ДУЖЕ ВЕСЕЛО

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик очаровала поклонников нежным снимком с мужем. На фото Андрей целует жену в щеку, а она лишь счастливо улыбается.