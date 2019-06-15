"Слышала миллион историй": Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа

Популярная телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов буквально неразлучны. Они вместе на работе, дома, а свободное время предпочитают проводить в совместных путешествиях и наслаждаться красотами природы и мировыми достопримечательностями. Но в этот раз теледива отправилась в путь одна, причем она посетила родину своего мужа – город Ивано-Франковск. Фотоотчетом своего путешествия в родные пенаты Юрия, Катя поделилась в Instagram.

Ведущая призналась, что слышала от мужа множество историй о городе юности, и ей захотелось увидеть места, где прошла молодость Юрия, собственными глазами.

Для прогулки в летний зной звезда выбрала легкие штаны темно-синего цвета в горошек и свободную базовую белую футболку, а также дополнила повседневный образ удобной обувью.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также теледива не утаила, что в молодости ее муж работал на стройке, потому ей очень захотелось увидеть дом, возведенный его руками. Правда, Катя предложила в следующий раз нагрянуть в Ивано-Франковск уже вместе с любимым мужчиной.

"На батьківщині Юрия Горбунова! Я чула мільйони історій про стометрівку, перші кав‘ярні, фестиваль ковалів, а головне - про театр, де Юра служив після інституту. Тепер все побачила на власні очі. Наступного разу приїдемо разом і підемо на виставу і на екскурсію за лаштунки. А ще історії про будівництво, на якому Юра рік працював після школи. Юрий, ми маємо перевірити, чи стоїть досі цей будинок - чи гарно збудував", - обратилась она к мужу.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий решил не задерживаться с ответом и пообещал наведаться на родину уже вместе с женой. "Так, ми обов‘язково приїдемо у Франек разом!" - написал он под постом Кати.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/kosadcha)

Среди комментаторов оказалось много франковчан, которые были рады приветствовать звезду на родной земле.

"Наше місто кожного разу вдосконалюється! Пишаємося нашим Івано-Франківськом! Завжди раді гостям!", "Вітаємо у Франківську!", "Наше місто особливе! Гарного відпочинку!", "Вітаємо чарівну Катю на мальовничій Івано-Франківщині! Любимо і цінуємо щоденну працю", "Франківськ кожного року стає більш атмосфернішим і комфортнішим. Гадаю, вам сподобається", "Гарно провести час", "Гарних вихідних у Франківську! Наше місто чудове!" - любовью отзывались о своем городеместные жители.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая восхитила сеть появленим в изысканном цветастом платье.

Ранее Катя Осадчая очаровала нежным образом в белоснежном платье на презентацию нового проекта в киевском аэропорту "Борисполь".