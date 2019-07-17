"Случилось чудо": Влад Топалов впервые поделился интимной историей из Италии

Регина Тодоренко и Влад Топалов еще 3 июля отпраздновали грандиозную свадьбу в Италии, а на днях выпустили фильм об этом незабываемом дне своей жизни. Молодожены сделали искренние признания друг другу, обменялись клятвами и впечатлили свадебным танцем. Невеста сменила два наряда, одно из которых было создано специально для нее. Влад же ранее проговорился, что тоже шил костюм на заказ по своим меркам. Но сейчас музыкант решился на куда более интимное признание. Так он в деталях рассказал на страничке в Instagram, как писал свою свадебную клатву.

Влад сопроводил текст целой серией атмосферных снимков. Он сидит за столом, сочиняет и вручную записывает признание для любимой женщины. На женихе – белоснежный пиджак и такая же рубашка, черные брюки и "бабочка" на шее.

Образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Ванная. Черная. Оооочень брутальная и мужская. Окна в пол. В ней реально хотелось проводить время, быть чистым и мыться! Что я потом совсем не делал на море. На фото я пишу клятву, которую, как я понимаю, вы все уже слышали. Но вокруг жужжали девочки, поэтому я перебрался вниз, в кабинет, где писали конституцию Италии..... Не получалось ничего написать в суматохе. (Конечно, да, я отложил это "пустяковое" дело на самый последний момент)", - честно рассказал Влад.

Образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

В один момент к певцу пришло вдохновение, и строки начали рождаться сами собой, а он уже не мог остановиться.

"Потом я сделал паузу. Как в фильмах, распахнул окна в пол, выходящие на море..... закрыл глаза, сделал несколько глубоооооких вдохов, выдохнул....... и начал писать. Просто писать. Слова, что слышал, доносятся из души.... и, отключив мозг, написал слова, которые хотел сказать своей жене.... вот так и родилась клятва бэра для бэра. Мне кажется, правильно я сделал, что отложил именно до этого момента. В этих стенах случилось чудо! Мечтаю вернуться обратно", - отметил молодой папа.

Образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Искренняя история умилила подписчиков Влада. В комментариях они написли для пары множество пожеланий и теплых слов.

"Самая искренняя, самая энергичная, самая теплая и самая лучшая пара! Вы невероятные ребята! Спасибо вам! Будьте счастливы!", "До слез, вы замечательные, будьте всегда вместе, навсегда!", "Очень красиво! Счастья вам!", "Очень трогательно получилось. Смотрю на вас и радуюсь! Счастья, любви, здоровья и всего самого лучшего вашей семье!", "Очень трогательные клятвы, Как ни посмотрю клятву все рыдаю и рыдаю, думаю она получилась одна из самых искренних", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов поделился своими рассуждениями о пышных формах и бодипозитиве.

Также Регина Тодоренко показала забавное видео, снятым на отдыхе в Греции.