Сльози на землі: Олег Винник призывает к восстановлению мира в нашей стране новой песней

Новый трек Олега Винника поклонники слушают со слезами на глазах
В День Государственного флага и ко Дню Независимости Украины Олег Винник презентует новый драматический трек.
Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли.
"Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране", - призывает артист, представляя новую композицию "Сльози на землі".
Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет "за живое", отражая крик души каждого, кто переживал потери.
Олег Винник - Сльози на землі
Напомним, впервые данное музыкальное творение Олег Винник исполнил во время съемок концертного шоу телеканала "Украина", посвященного Дню Независимости страны. Поклонники быстро отреагировали на премьеру, поделившись отзывами в соцсетях.
Вживую композицию "Сльози на землі" можно будет услышать уже завтра, 24 августа, на стадионе "Арена Львов" в рамках сольного концерта Олега Винника, который станет продолжением всеукраинского тура "Роксолана". В этот же вечер новый трек прозвучит в телеверсии шоу "З Днем народження, Україно!". Праздничный эфир покажет телеканал "Украина" в 20:00.
Напомним, ранее Олег Винник разоткровенничался о заветной мечте.