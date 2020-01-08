Сложная тема: Ефросинина призналась, что хочет третьего ребенка

В откровенном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная ведущая Маша Ефросинина поделилась личными советами, как принять и поверить в себя, а также рассказала о мечте, на реализацию которой не может решиться. А именно – рождение еще одного ребенка! При этом телеведущая подчеркнула: она не из тех, кто зациклен на своем возрасте и считает его «помехой».

Маша Ефросинина является примером того, что женщине под силу все! Быть мамой, которую дети любят и уважают, изменить себя, если отражение в зеркале не нравится, быть успешной, несмотря на конкуренцию. В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» известная ведущая поделилась советами, как принять себя таким, какой ты есть.

«Первое – надо осознать, что никогда не поздно начать, нет тех возрастных границ, когда уже поздно – никогда не поздно. Второе – надо быть с собой честным, нужен очень откровенный диалог с зеркалом. Один на один – поплакала, посмотрела и честно себе сказала, что тебе в себе не нравится, и реши уже ту проблему. Третье – сделать себе подарок, я сейчас не о шубе и сумке. Вот я ходила всегда с короткими ноготками, пошла, думаю, что-то мне эти ноготки не очень нравятся – хочу длинные. Подумай о том, занимаешься ли ты спортом – это важно, потому что все тело женщины собирается, когда она в движении. Пятое – оставаться иногда наедине с собой, я иногда просто сажусь за руль, включаю музыку и пол часика могу поездить по городу», – поделилась Маша Ефросинина в эфире канала «Украина».

Кроме того, ведущая рассказала, что в ее идеальной жизни есть место для мечтаний. Сейчас Маша Ефросинина имеет большую мечту, на реализацию которой пока не может решиться.

«Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу, – призналась ведущая. – Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи».

Маша Ефросинина с мужем - бизнесмен Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

С сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим видом на отдыхе. Телеведущая позирует без макияжа и в купальнике в лучах заходящего солнца.

Также ранее Ефросинина в роскошном образе показала семейную идиллию на отдыхе..