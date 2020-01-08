Сложная тема: Ефросинина призналась, что хочет третьего ребенка

Ефросинина решилась на откровенный разговор
В откровенном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная ведущая Маша Ефросинина поделилась личными советами, как принять и поверить в себя, а также рассказала о мечте, на реализацию которой не может решиться. А именно – рождение еще одного ребенка! При этом телеведущая подчеркнула: она не из тех, кто зациклен на своем возрасте и считает его «помехой».
Маша Ефросинина является примером того, что женщине под силу все! Быть мамой, которую дети любят и уважают, изменить себя, если отражение в зеркале не нравится, быть успешной, несмотря на конкуренцию. В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» известная ведущая поделилась советами, как принять себя таким, какой ты есть.
Кроме того, ведущая рассказала, что в ее идеальной жизни есть место для мечтаний. Сейчас Маша Ефросинина имеет большую мечту, на реализацию которой пока не может решиться.
Маша Ефросинина с мужем - бизнесмен Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
С сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим видом на отдыхе. Телеведущая позирует без макияжа и в купальнике в лучах заходящего солнца.
Также ранее Ефросинина в роскошном образе показала семейную идиллию на отдыхе..