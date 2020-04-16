Слово 18: солнечная Катя Осадчая восхитила домашней fashion-фотосъемкой

Катя Осадчая строго придерживается карантинных мер и постоянно призывает поклонников брать пример с ее семьи. Так, ведущая лишь изредка отлучается в съемочный павильон, где все проходил по правилам и с соблюдением мер безопасности. А вот остальную часть времени проводит дома и находит себе интересные занятия, хоть все чаще работает аниматором для своего маленько сыночками Ивана. Но теледива, соскучившись за вспышками камер, решилась на модный эксперимент.

Катя пожелала сделать fashion-фотосет прямо во дворе загородного дома. Снимки вышли атмосферными, живыми и динамичными. Теледива запечатлена в лучах солнца. На ведущей - белая футболка с красноречивой надписью "Stay home", розовая куртка, джинсы с высокой посадкой и нить жемчужных бус.

"На карантині я намагаюсь встигнути більше, ніж у звичайний час, ніби щось підганяє.. читати, грати, вчитися, дивитися, працювати, все треба встигнути. А особливо пишаюсь людьми, що не зважаючи на карантин продовжуть свою справу", - написала Катя.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Она привела в пример фотографа, который работает онлайн и поделилась результатами совместного эксперимента. Поклонникам ведущей понравился ее аматорский фотосет и они искупали звезду в комплиментах.

Яка гарна

Краса

Класс, такі справжні фото

Яка ж ви гарнюня

Такая красивая и молоденькая

Яка ви красива

Катя, ви надзвичайно гарна

Просто неймовірна

Мотивуєте на позитив

Как у Вас получается все время выглядеть на 18? В чем Ваш секрет?

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая в облегающем черном комбинезоне показала растяжку и гибкость.