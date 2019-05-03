Словно сестры: Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой

Супермодель и дизайнер поделилась семейным снимком
Алессандра Амбросио давно приучила своих подписчиков в Instagram к откровенным снимкам в купальниках. Она буквально каждый день показывает все новые пляжные образы, состоящие в основном из вещей ее бренда GAL Floripa. Но в последнее время на странице 38-летней красавицы все чаще появляются теплые семейные кадры. Так, недавно она трогательно поздравила с днем рождения своего любимого – Николо Одди, опубликовав множество совместных снимков. А несколько часов назад поделилась фото с дочерью – 10-летней Аней Луизой, которая, к слову, очень похожа на звездную маму.
Красочное фото сделано на пляже: Алессандра и девочка отправились рано утром на прогулку, взяв с собой и домашнего любимца – кота. Не менее красочно, чем калифорнийская природа, выглядят и девушки: загорелые, в красочных нарядах, они словно сошли с рекламного постера об идеальном отдыхе. На Алессандре надет ярко-синий свитер в разноцветную полоску. А на Ане – светло-серый, также с полосами на рукавах, и широкие пестрые брюки. "Возвращение на пляж", – написала Амбросио коротко, отметив и страничку дочери.
Алессандра Амбросио с дочкой Аней Луизой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
К слову, фанатам звезды не пришлось долго думать, кто делал фото. В сториз модель показала еще несколько кадров с этой же прогулки. На одном из них она они нежно целуются со своим возлюбленным Николо. На других – позируют втроем и с котом, обнимаются и просто наслаждаются прогулкой.
Алессандра Амбросио с дочкой и возлюбленным Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Поклонники супермодели поспешили оставить десятки отзывов:
К слову, на днях Алессандра наверняка порадует нас новыми семейными снимками – 7 мая ее сыну Ноа исполнится 7 лет.
Напомним, ранее Алессандра Амбросио показала редкие кадры с бойфрендом. Тогда пара позировала без детей. В очень уютной атмосфере.
Также смотрите: Будет жарко: 10 шагов к идеальному пляжному образу от супермодели Алессандры Амбросио (видео).