Словно персик: Ким Кардашьян демонстрирует пышные формы в наряде сочного оттенка

Ким Кардашьян умеет так подбирать свои луки, чтобы слава о них еще долго гремела на просторах сети. В этот раз 39-летняя дива сделала акцент на летнем аутфите для морских прогулок. Она надела бикини хищной расцветки, а сверху – «сочный» оранжевый топ, образ дополнили стильные солнцезащитные очки в яркой оправе, а также маникюр кислотного оттенка. Волосы звезда убрала в тугой пучок, а также не пренебрегла легким макияжем. Ким позирует на фоне роскошного пейзажа, сидя на краю яхты. В качестве подписи она выбрала кокетливее оранжевое сердечко.

Новый образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники не могли пропустить такое фото, засыпав соблазнительную звезду приятными словами и тысячами эмодзи. «Ким, ты просто прекрасна», «Как же ты восхитительна», «Привет, прекрасная леди», «Выглядишь удивительно, королева», «О да, Ким», – не могут налюбоваться они. К слову, Ким не стала уточнять, куда и с кем она отправилась, оставив фанатам место для фантазии.

Дети Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее звезда порадовала поклонников милым фото с 2-летней дочерью Чикаго, где показала, что растет новая звезда соцсетей. Так, девочка обожает позировать на камеру, кривляться и кокетничать. Внешне она очень похожа на знаменитую маму. В сети она уже заслужила статус самой очаровательной представительницы звездного семейства. А вот старшая дочь Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт славится своим чувством вкуса и талантами. Весной девочка впервые вышла на сцену вместе со своим знаменитым папой, где с успехом исполнила куплет на глазах у множества зрителей. Стоит отметить, что Норт чувствует себя на сцене как рыба в воде: ничуть не стесняется и легко входит в контакт с публикой.