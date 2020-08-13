Словно молодожены: Наталья Водянова и Антуан Арно наслаждаются романтическим отдыхом в Сен-Тропе

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда отдыхает в компании любимого

Наталья Водянова и Антуан Арно, которые собирались пожениться этим летом, перенесли свадьбу на целый год. Но отказывать себе в удовольствии отправиться в совместный отпуск влюбленные почти супруги не собираются. Тем более что многодетным родителям не так часто удается вырваться куда-то вместе. Бизнесмен и модель все время заняты многочисленными встречами, поездками и проектами, что чаще всего на путешествия не остается времени. Но в этот раз они решили ехать вместе. Тем более что для романтического вояжа не пришлось покидать пределы Франции, в которой они живут.

Наталья на отдыхе с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

На своих страницах 38-летняя Водянова и 43-летний Арно не стали выкладывать общие фото с поездки, но зато их друзья, с которыми они отдыхают, не перестают постить пару в своих сториз. Так, они ходят на прогулки в горы, посещают виноградники и наслаждаются роскошными видами. Наталья и Антуан сделали массу общих фото, которые облетели сеть, несмотря на скрытность самих знаменитостей. Нужно отметить, что выглядят они невероятно счастливыми и довольными друг другом – по всей видимости, они давно хотели совместного отдыха.

Наталья и Антуан в компании друзей (фото: instagram.com/alisa_volskaya)

К слову, в прошлом году летом Наталья отправилась на море сама. Причина тому – желание переключиться и побыть в полном одиночестве. Дело в том, что многодетная мама привыкла массу времени и внимания уделять всем вокруг, не оставляя при этом времени на себя. По словам Водяновой, несколько дней вдали от всех помогли ей настроиться на нужную волну и наполниться силами. К слову, в этот раз Наталья и Антуан также путешествуют без детей.

Напомним, у пары есть два сына: 6-летний Максим и 4-летний Роман. Также в семье подрастает трое детей Водяновой от предыдущего брака с британским лордом Джастином Портманом: 8-летний Лукас, 14-летняя Нева, а также 12-летний Виктор.