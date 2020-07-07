Словно молодой Дэвид: Виктория Бекхэм покорила сеть красотой 21-летнего сына

Виктория Бекхэм, которая в прошлые выходные отметила 21-летнюю годовщину свадьбы с Дэвидом Бекхэмом, не перестает радовать поклонников семейными фото. В этот раз звезда решила показать, что к счастливым родителям, которые провели карантин с тремя своими детьми: Крузом, Ромео и Харпер Севен, наконец присоединился и четвертый – Бруклин. «Так счастлива, что @brooklynbeckham дома с нами. Мы так по тебе скучали!! Поцелуи», – написала звезда под снимком, на котором позирует уже совсем взрослый старший сын четы.

Бруклин Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Бруклин позирует посреди поля в загородном имении знаменитого семейства. Он одет просто и комфортно: бела футболка, черные брюки, а также кепка. Парень мило смотрит в камеру, подперев ладонями лицо, и выглядит не менее счастливым, чем вся семья. А к тому же – красивым, что первым делом отметили поклонники 46-летней иконы стиля. Фолловеры уверены, что Бруклин стал точной копией своего красавца отца – экс-футболиста Дэвида Бекхэма, который прославился не только талантами, но и притягательной внешностью.

Знаменитый отец гордится сыном (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Какой красавчик!», «Я думала, что это молодой Дэвид», «Вау, как он похож на Дэвида», «Господи, он точная копия своего отца», «Он папина копия», «Выглядит точно как его отец, извини, мамочка», «Он такой красивый», – не унимаются фанаты…

Виктория обожает показывать свою семью (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, парень – настоящая звезда и похититель девичьих сердец. Старший сын знаменитой бизнесвумен и экс-футболиста активно пробует себя в профессиональной фото- и видеосъемке, но большую славу снискал благодаря бурной личной жизни. 21-летний Бруклин уже успел повстречаться со многими знаменитыми красавицами: Хлоей Морец, Натали Ганжорн, Фиби Торранс и Ханой Кросс. А сейчас состоит в романтических отношениях с американской актрисой Николой Пельтц.