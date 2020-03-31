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Словно картинка: Ольга Сумская стала "девушкой пин-ап" и засветила роскошное декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 17:32
Словно картинка: Ольга Сумская стала "девушкой пин-ап" и засветила роскошное декольте
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса показала эффектную фотооткрытку

Ольга Сумская придерживается режима карантина и остается дома, правда, звезде приходиться выходить на прогулку со своими питомцами, но она делает это крайне осторожно и вооружившись маской, перчатками и дезинфектором. Знаменитая актриса показала поклонникам хроники типичного карантинного утра и поделилась некоторыми личными советами, как обезопасить себя в период эпидемии. Теперь же артистка решила открыть собственные фотоархивы и побаловать сеть экслюзивными фото, как, например, своими фотооткрытками в стиле пин-ап.

Актриса стала соблазнительной красоткой с картинки.На фотоокрытке в ретро-стиле кокетливая звезда в красной блузке с экстремальным декольте и в широкополой шляпке, а также прозрачных белоснежных перчатках держит сачок, на котором сидит яркая бабочка. Волосы актрисы завиты в тугие локоны, на губах играет красная помада, а в ушах красуются круглыекрупные алые серьги-бусины, на шее – нить белого жемчуга.

Словно картинка: Ольга Сумская стала &quot;девушкой пин-ап&quot; и засветила роскошное декольте

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мій улюблений стиль "пінап"...Абсолютне відчуття жіночності. Колись, завдяки саме таким фото, люди долали стан розпачу і кризи. Всім добра,друзі!Гармонія врятує світ!" - подписала Ольга фотопортрет.

Поклонники стали живо интересоваться, есть ли у актрисы еще фотоокрытки в подобной стилистике. "Да, много", - призналась Ольга, после чего подписчики искупали ее в комплиментах.

  • Як намальована!
  • Неперевершiна
  • Супер!
  • Дуже гарно
  • Класно!
  • Прекрасно! Абсолютно в тему!
  • Отличный образ!
  • Зразу і не усвідомлюєш що на фото Ви. Вам пасує такий стиль!
  • Вау! Красотка -леди! Шикарная!
  • Ну просто красуня!

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Сумская высказалась о появлении на обложке журнала своей 2-летней внучки от дочери Антонины Паперной.

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