Словно картинка: Ольга Сумская стала "девушкой пин-ап" и засветила роскошное декольте

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса показала эффектную фотооткрытку

Ольга Сумская придерживается режима карантина и остается дома, правда, звезде приходиться выходить на прогулку со своими питомцами, но она делает это крайне осторожно и вооружившись маской, перчатками и дезинфектором. Знаменитая актриса показала поклонникам хроники типичного карантинного утра и поделилась некоторыми личными советами, как обезопасить себя в период эпидемии. Теперь же артистка решила открыть собственные фотоархивы и побаловать сеть экслюзивными фото, как, например, своими фотооткрытками в стиле пин-ап.

Актриса стала соблазнительной красоткой с картинки.На фотоокрытке в ретро-стиле кокетливая звезда в красной блузке с экстремальным декольте и в широкополой шляпке, а также прозрачных белоснежных перчатках держит сачок, на котором сидит яркая бабочка. Волосы актрисы завиты в тугие локоны, на губах играет красная помада, а в ушах красуются круглыекрупные алые серьги-бусины, на шее – нить белого жемчуга.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мій улюблений стиль "пінап"...Абсолютне відчуття жіночності. Колись, завдяки саме таким фото, люди долали стан розпачу і кризи. Всім добра,друзі!Гармонія врятує світ!" - подписала Ольга фотопортрет.

Поклонники стали живо интересоваться, есть ли у актрисы еще фотоокрытки в подобной стилистике. "Да, много", - призналась Ольга, после чего подписчики искупали ее в комплиментах.

Як намальована!

Неперевершiна

Супер!

Дуже гарно

Класно!

Прекрасно! Абсолютно в тему!

Отличный образ!

Зразу і не усвідомлюєш що на фото Ви. Вам пасує такий стиль!

Вау! Красотка -леди! Шикарная!

Ну просто красуня!

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Сумская высказалась о появлении на обложке журнала своей 2-летней внучки от дочери Антонины Паперной.