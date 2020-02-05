Словно двойняшки: 38-летняя Алессандра Амбросио восхитила схожестью с дочерью-подростком

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала редкие общие кадры

Алессандра Амбросио – одна из самых знаменитых в мире моделей, которая в основном запомнилась всем как один из "ангелов" Victoria's Secret. Благодаря яркой "экзотической" внешности и точеной фигуре девушка построила головокружительную карьеру. Но в последнее время она крайне редко ходит по подиуму и только иногда радует поклонников съемками в глянце. Сейчас красотка с головой ушла в бизнес – она выпускает свою линию купальников GAL Floripa. А остальное время посвящает своей семье.

Рождество Алессандра отметила в домашнем кругу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В своем Instagram-аккаунте Алессандра показывает много общих фото со своим бойфрендом Николо Одди и детьми. Так, рождественские каникулы вся семья провела вместе, а после компания отправилась в путешествие.

Все свободное время модель проводит с семьей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя звезда по своему обыкновению успела показать множество пляжных образов в купальниках собственного бренда, доказав, что с годами ее красота только расцветает. Также она периодически показывает фото уже подросших детей: 11-летней Ани Луизы и 7-летнего Ноа. Поклонники обожают подобные посты. Особенно им нравится наблюдать, какой красавицей становится дочь супермодели и как она похожа на маму.

Алессандра с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад Алессандра сделала подборку кадров с любимой дочерью. Одетые в свитшоты, без макияжа и укладки, они выглядят, словно сестры. Те же четкие черты лица, смуглая кожа и роскошные густые волосы… "Оставайся дикой, лунная малышка", – написала модель под серией кадров.

Поклонники в свою очередь засыпали Амбросио восторженными комментариями: "Нереально красивые", "Словно двойняшки", "Красивая мать и дочь", "Как похожи", "Красивое сходство!", "Красивая, как и ее мама"… К слову, многие из них давно "отправляют" юную девушку на подиум, так как уверены, что ее ждет не меньший успех, чем знаменитую маму.